Cresce l’attesa per conoscere il percorso del Giro d’Italia 2021. Il tracciato verrà verosimilmente presentato tra novembre e dicembre, ma al momento non si conosco ancora le date esatte dell’evento. Come da tradizione, però, non mancano anticipazioni e indiscrezioni sulla prossima edizione della Corsa Rosa, in programma dal 6 al 29 maggio. Le bocche sono forse più cucite rispetto al recente passato, ma col passare dei giorni si stanno delineando alcuni possibili snodi e quello più insistente riguarda la Grande Partenza.

Il fatto che si inizi di venerdì lascia pensare a un via dall’estero ed è molto probabile che si scatti da Budapest. L’Ungheria era già destinata a ospitare i primi tre giorni di gara nel 2020, poi l’arrivo della pandemia ha costretto a rinviare il tutto. A quanto pare nel 2022 si andrà in terra magiara per le prime tre frazioni: ci sarà una cronometro individuale, ma non in apertura (sempre stando alle voci che circolano). Sembrava più remote le strade che portano a Praga (Repubblica Ceca) o alle Marche.

Il rientro in Italia avverrebbe in Sicilia, come era nei piani originari: è stata siglata una partnership e tutto dovrebbe tornare alla normalità nel 2022 dopo lo stop legato alle pandemia. Il numero di tappe sull’Isola ancora da definire: sembra tutto fatto per una frazione a Taormina, non manca il possibile scenario di un arrivo sull’Etna. Si dovrebbe risalire lo Stivale passando per Calabria e Puglia, senza però escludere Campania (Procida e Campi Flegrei?). Si vocifera un arrivo in quota a Mammarosa (in provincia di Pescara) dove chiudere la prima settimana. Non da escludere la cronometro individuale Perugia-Foligno di cui si parlava già da diverso tempo, per la seconda settimana si passerà verosimilmente da Marche ed Emilia-Romagna.

A quel punto il Giro d’Italia sbarcherà sulle grandi montagne. L’opzione Marmolada/Fedaia fa sempre sognare, le Tre Cime di Lavaredo sono particolarmente caldeggiate. Uno sconfinamento in Slovenia e un arrivo nelle Valli del Natisone non sono da escludere. Ci si muoverà tra Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige per l’ultima settimana ma il dettaglio non è ancora definito, anche perché dipenderà da dove si concluderà il Giro d’Italia 2022: Milano o Verona, con un cronometro? Proprio per questo motivo le grandi vette da scalare sono ancora un po’ avvolte nella nebbia.

