Il maltempo rovinerà l’attesissima Sacile-Corina d’Ampezzo, sedicesima frazione del Giro d’Italia 2021? Le previsioni meteo, infatti, parlano di pioggia per tutti i 212 chilometri previsti ma, quello che spaventa davvero, sono le condizioni in cima ai Passi che valicano i 2000 metri. Si tratta di Fedaia, Giau e Pordoi. Il rischio neve, infatti, non è affatto escluso, anzi, ed i corridori stanno ragionando attentamente su quello che potrebbero trovarsi di fronte e sotto le ruote delle bici.

Come spiega Tuttobiciweb, è dalla serata di ieri che si rincorrono riunioni e telefonate, proposte e contro-proposte, perchè i protagonisti non vogliono correre in condizioni estreme, ovvero con pioggia e neve e, soprattutto, con discese ghiacciate. Le discussioni sono febbrili e stanno procedendo minuto dopo minuto. Al momento sul Passo Fedaia le strade sono percorribili e pulite, il problema però è la discesa come sottolineano i ciclisti.

Si attendono decisioni a breve, anche se gli organizzatori sono fermamente intenzionati a lasciare la tappa così com’è senza applicare il cosiddetto “protocollo meteo”, come vorrebbero i rappresentanti dei corridori. Non solo, il rischio neve sul Passo Giau, avrebbe portato il CPA a richiedere di accorciare la tappa partendo dopo il secondo traguardo volante, quello di Sottoguda. L’ipotesi attualmente sul tavolo, come spiega Spaziociclismo, sarebbe di correre una frazione complessivamente di 155 chilometri, anche se non è chiaro quale sarebbe la deviazione aggiuntiva che porterebbe la frazione a questo chilometraggio. Tutto è ancora in divenire e sarà valutato da organizzatori e rappresentanti dei corridori. Per ora la tappa partirà da Sacile, per ogni novità saremo pronti ad aggiornarvi minuto dopo minuto.

Foto: Lapresse