Sospiro di sollievo per Martina Maggio dopo l’infortunio subito domenica pomeriggio durante la Finale Scudetto di ginnastica artistica. La brianzola era atterrata male in una diagonale acrobatica al corpo libero e aveva risentito di una botta agli arti inferiori, uscendo di pedana zoppicando e poi venendo portata in braccio dal medico. Si temeva un interessamento tendineo per la 19enne, reduce dagli splendidi Europei di Basilea (ha sfiorato il pass olimpico e ha disputato due finali di specialità) e indubbiamente una delle azzurre più in forma del momento.

La ragazza della Brixia Brescia, vincitrice dell’ottavo scudetto consecutivo (il 19mo della storia), si è sottoposta a tutti gli accertamenti del caso e per fortuna si tratta soltanto di un piccolo strappo come ella stessa ha fatto sapere attraverso il suo profilo Instagram, curabile in tempi relativamente brevi (si parla di un paio di settimane di stop). Stesso periodo di fermo che dovrà rispettare anche Asia D’Amato, la quale ha risentito di una contusione nella gara del suo debutto stagionale dopo i problemi avuti alla spalla a inizio anno.

Piccoli inciampi per le Fate, che però non compromettono le loro possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. L’Italia ha a disposizione quattro posti con la squadra e un pass nominale (finirà a Lara Mori o a Vanessa Ferrari, risulterà decisiva l’ultima gara di Coppa del Mondo prevista a Doha a metà giugno, ammesso che si riesca a disputare). Non va dimenticato che le azzurre si presenteranno in Giappone con l’obiettivo di lottare per la medaglia a squadre dopo il bronzo conquistato ai Mondiali 2019.

Foto: Federica Salvatelli