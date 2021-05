Ginnastica artistica oggi, Final Six Scudetto: orari, tv, programma, streaming semifinale

Oggi sabato 15 maggio va in scena la semifinale scudetto della Serie A 2021 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli si alza il sipario sulla Final Six del massimo campionato italiano a squadre. Le sei squadre ammesse alla competizione in base ai risultati della regular season si fronteggeranno a viso aperto con la formula degli scontri diretti. Sono previsti due gironi da tre formazioni ciascuno: ogni compagine schiera due ginnaste su ciascun attrezzo, chi ottiene il punteggio più alto ottiene 3 punti, la seconda 2 punti, la terza 1 punto. Le vincitrici dei due raggruppamenti e la migliore seconda classificata accedono alla finale che domani assegnerà il tricolore. Naturalmente il regolamento vale sia per le donne che per gli uomini.

Si preannuncia grande spettacolo per quella che è ua tapppa di passaggio verso le Olimpiadi di Tokyo, a tre settimane di distanza dagli Europei di Basilea che sono stati estremamente positivi per l’Italia. La Brixia Brescia è la grande favorita al femminile con Giorgia Villa, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Elisa Iorio, Asia D’Amato pronte a dire la loro. Gli altri due pass per la finale saranno un affare tra Juventus Nova Melzo, Ginnastica Civitavecchia, Giglio Montevarchi e Centro Sport Bollate, mentre il WSA appare un po’ più indietro. Al maschile regna grandissimo equilibrio, tutte le sei squadre in campo possono puntare allo scudetto e dunque oggi assisteremo a una gara particolarmente tirata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della semifinale della Final Six Scudetto della Serie A 2021 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALE SCUDETTO SERIE A GINNASTICA: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 15 MAGGIO:

16.00-18.20 (circa) Semifinali (maschile e femminile)

COME VEDERE LA SEMIFINALE DELLA SERIE A DI GINNASTICA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi