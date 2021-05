DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: risultati e classifica warm-up. Vinales davanti, ma Quartararo impressiona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.08 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è alle 14.00 per la gara del GP di Spagna di MotoGP. Un saluto sportivo e a più tardi.

10.06 Valentino Rossi continua ad avere poco grip con le gomme, anche la scelta della doppia soft non ha pagato.

10.05 La classifica non inganni: Fabio Quartararo dispone di un passo superiore a tutti. E’ il favorito n.1 per la gara, può allungare nel Mondiale. Bene Vinales e Zarco, mentre oggi Morbidelli ha fatto più fatica rispetto a ieri. Bagnaia invece non ha spinto per davvero, anche se il podio non sarà una missione per niente facile per la Ducati su questa pista.

10.03 12° Rins, 14° Marc Marquez, 16° Miller, 17° Petrucci, 20° Valentino Rossi a 1″381, 21° Savadori, 22° Marini.

10.01 Si chiude il warm-up. Miglior tempo di Vinales in 1’37″642, 2° Zarco a 0.046, 3° Quartararo a 0.157. Seguono Binder, Mir, Morbidelli, Bastianini, Bagnaia, Aleix Espargarò ed Alex Marquez.

10.00 Le immagini della caduta di Marquez:

And now @marcmarquez93 is down!!! 😱 Another high speed crash for the @HRC_MotoGP rider but we’re pleased to report he’s uninjured! 💢#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/nP7NCQCtlh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 2, 2021

10.00 Guizzo di Vinales, che sale in prima posizione in 1’37″642. 0.046 su Zarco.

9.58 Ottimo Bastianini, 7° appena dietro Morbidelli e davanti a Bagnaia che è 8°.

9.58 Marquez ha perso il controllo dell’anteriore, la moto si è impennata ed è andata a sbattere contro le barriere. Lo spagnolo oggi si è rialzato senza problemi.

9.57 PAZZESCO, ENNESIMA CADUTA PER MARC MARQUEZ! Questa volta alla curva 4. Lo spagnolo davvero fatica a stare in piedi, Honda nuovamente distrutta!

9.55 1’37″688 il tempo di Zarco.

9.55 Caduta anche per Nakagami. Marc Marquez al momento è 12° a 0.723 da Zarco, che si riprende la vetta davanti a Quartararo.

9.54 Mir sale in quinta piazza, 8° Morbidelli, 9° Bastianini, 20° Valentino Rossi

9.54 Quartararo sempre al comando davanti a Zarco, Vinales, Binder, Rins e Bagnaia.

9.54 Caduta per Iker Lecuona con la KTM.

9.53 Bagnaia si fa vedere ed è sesto a 1’38″148. La sensazione è che il piemontese non stia spingendo per davvero.

9.52 La progressione di Quartararo è impressionante. Se non cade o rompe il motore, risulta difficile pensare che oggi non vinca.

9.51 Ma subito Quartararo si riprende la vetta in 1’37″657. Due francesi davanti.

9.51 Bene Zarco con la Ducati Pramac, si porta momentaneamente in vetta in 1’37″688.

9.51 Brutta caduta, per fortuna senza conseguenze, per Pol Espargarò (Honda).

9.50 Continua ad abbassare i tempi Quartararo. 1’37″799.

9.49 Morbidelli è 7° a mezzo secondo, ancora nessun tempo per Bagnaia. Il piemontese della Ducati sembra sempre piuttosto distaccato durante le prove libere.

9.48 Valentino Rossi è 13° e per ora gira circa un secondo a giro più lento di Quartararo.

9.46 Quartararo torna subito davanti in 1’38″612. Il francese comincia a martellare…

9.45 Vinales prende la vetta in 1’38″650. Segue Zarco a 0.088.

9.44 Subito davanti Fabio Quartararo con la Yamaha in 1’39″4, ma non è una novità.

9.42 Soft all’anteriore e media al posteriore per Bagnaia, Morbidelli, Quartararo e Vinales.

9.41 Valentino Rossi prova una coppia di gomme soft, così come Mir e Rins.

9.40 INIZIATO IL WARM-UP DI MOTOGP!

9.35 La gara di MotoE, inizialmente prevista per le 10.05, è stata spostata alle 15.30.

9.33 Pochi minuti e alle 9.40 assisteremo al warm-up di MotoGP.

9.31 Si è appena concluso il warm-up di Moto2 con l’italiano Fabio Di Giannantonio al comando davanti al britannico Sam Lowes.

9.26 Ricordiamo che il warm-up durerà 20 minuti.

9.21 Comunicato ufficialmente il nuovo orario d’inizio del warm-up alle 9.40.

9.20 Il warm-up di MotoGP inizierà in ritardo. In Moto2 è caduto Celestino Vietti. Ciò ha portato all’esposizione della bandiera rossa e all’interruzione del warm-up, che è ripreso da pochi istanti.

9.13 E’ quasi scontato che quasi tutti i piloti sceglieranno la gomma media al posteriore per la gara. Più complesso invece il discorso per l’anteriore: il warm-up servirà appunto a dirimere gli ultimi dubbi.

9.10 Franco Morbidelli sembra il rivale più accreditato per impensierire il francese. La vittoria sembra molto difficile per la Ducati: l’obiettivo di Francesco Bagnaia sarà il podio.

9.08 Per quanto visto nel corso delle prove libere, sarà Fabio Quartararo l’uomo da battere oggi. Il francese ha dimostrato di poter fare la differenza nei primi giri della gara.

9.04 La griglia di partenza della gara:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.0 1’36.755

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 287.2 1’36.812 0.057 / 0.057

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 298.3 1’36.860 0.105 / 0.048

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 295.8 1’36.960 0.205 / 0.100

5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.2 1’37.008 0.253 / 0.048

6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 294.2 1’37.054 0.299 / 0.046

7 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.0 1’37.070 0.315 / 0.016

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.7 1’37.085 0.330 / 0.015

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.5 1’37.124 0.369 / 0.039

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.2 1’37.154 0.399 / 0.030

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.0 1’37.467 0.712 / 0.313

12 6 Stefan BRADL GER Honda HRC Honda 291.8 1’37.502 0.747 / 0.035

13 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 291.8 1’37.407 0.491 / 0.057 Q1

14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1’37.489 0.573 / 0.082 Q1

15 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 293.4 1’37.675 0.759 / 0.186 Q1

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.1 1’37.746 0.830 / 0.071 Q1

17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1’37.915 0.999 / 0.169 Q1

18 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 290.3 1’37.925 1.009 / 0.010 Q1

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 284.9 1’38.065 1.149 / 0.140 Q1

20 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 289.5 1’38.069 1.153 / 0.004 Q1

21 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1’38.139 1.223 / 0.070 Q1

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.7 1’38.325 1.409 / 0.186 Q1

23 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 287.2 1’38.641 1.725 / 0.316 Q1

9.01 Il warm-up inizierà alle 9.20 e durerà 20 minuti.

9.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del GP di Spagna di MotoGP.

Highlights qualifiche – Griglia di partenza – Presentazione gara – Come seguire la gara in tv e streaming?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Mondiale MotoGP. Ultimo atto della tre-giorni andalusa che si apre in mattinata con il warm-up per poi concludersi definitivamente nel primo pomeriggio con l’attesissima gara della classe regina del Motomondiale.

Fabio Quartararo è il pole-man ed è anche il grande favorito per la vittoria a Jerez, dopo essersi imposto già negli ultimi due GP consecutivi tra Losail e Portimao, grazie ad un ritmo sulla carta superiore rispetto al resto della concorrenza. Gli avversari però non mancheranno e proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote a partire dalla partenza, in cui il francese della Yamaha dovrà difendersi prima di curva 1 dagli attacchi delle Ducati di Jack Miller e Francesco Bagnaia.

In generale alle spalle di Quartararo c’è grande incertezza, con l’Italia che può ambire al podio sia con “Pecco” Bagnaia che con Franco Morbidelli. Attenzione come di consueto alla corsa in rimonta delle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, oltre alla probabile progressione di Marc Marquez dalla quinta fila in griglia. Valentino Rossi parte nelle retrovie con l’obiettivo di entrare almeno in zona punti, ma la top10 attualmente non sembra alla portata.

Si comincia alle ore 9.20 con il warm-up mattutino della MotoGP, mentre il via della gara è previsto alle 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo della classe regina su un circuito storico come Jerez: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press