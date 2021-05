Moto2, Fabio Di Giannantonio è il migliore nel warm-up del GP di Spagna davanti a Lowes. Buoni segnali anche per Bezzecchi

Fabio Di Giannantonio si conferma in grande spolvero a Jerez de la Frontera e firma il miglior tempo assoluto del warm-up mattutino valevole per il Gran Premio di Spagna 2021, quarto appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Il centauro romano del Team Gresini ha messo in evidenza un passo molto competitivo, non soffrendo il degrado delle gomme e siglando la miglior prestazione in 1’41″430 proprio all’ultimo giro del turno.

Buoni segnali in vista della gara anche per il britannico Sam Lowes, 2° a soli 53 millesimi dalla vetta con un ritmo decisamente convincente, mentre tutti gli altri accusano almeno due decimi di ritardo. Terza posizione a 221 millesimi dalla testa per lo spagnolo Aron Canet, che precede il connazionale Augusto Fernandez (a 0.278) ed il leader del campionato Remy Gardner, 5° con un gap di 428 millesimi da Di Giannantonio.

Riscontri positivi sui long-run anche per il riminese Marco Bezzecchi, 6° a 0.465 in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46. Fuori dalla top10 il vincitore dell’ultimo Gran Premio, il rookie iberico Raul Fernandez, 12° a 680 millesimi dal best time assoluto del warm-up. Lontani gli altri italiani, con Simone Corsi, Stefano Manzi e Nicolò Bulega nell’ordine dal 16° al 18° posto.

Da segnalare la brutta caduta di Celestino Vietti (senza conseguenze per il pilota), con la Kalex del rookie italiano che è andata a sbattere violentemente contro le barriere a bordo pista in curva 7 danneggiando gli air-fence e provocando l’interruzione della sessione per una ventina di minuti.

CLASSIFICA WARM-UP GP SPAGNA 2021 MOTO2

1 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 251.1 1’41.430

2 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 248.8 1’41.483 0.053 / 0.053

3 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 251.7 1’41.651 0.221 / 0.168

4 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 252.3 1’41.708 0.278 / 0.057

5 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 252.3 1’41.858 0.428 / 0.150

6 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 253.5 1’41.895 0.465 / 0.037

7 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 250.0 1’41.908 0.478 / 0.013

8 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 250.5 1’41.965 0.535 / 0.057

9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 250.0 1’42.024 0.594 / 0.059

10 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 250.5 1’42.075 0.645 / 0.051

11 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 251.1 1’42.110 0.680 / 0.035

12 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 250.5 1’42.112 0.682 / 0.002

13 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.7 1’42.126 0.696 / 0.014

14 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 248.8 1’42.158 0.728 / 0.032

15 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 252.9 1’42.178 0.748 / 0.020

16 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 246.5 1’42.186 0.756 / 0.008

17 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 250.5 1’42.407 0.977 / 0.221

18 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 250.0 1’42.459 1.029 / 0.052

19 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 250.5 1’42.481 1.051 / 0.022

20 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 248.8 1’42.495 1.065 / 0.014

21 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 248.8 1’42.553 1.123 / 0.058

22 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.4 1’42.667 1.237 / 0.114

23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.1 1’42.920 1.490 / 0.253

24 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 250.0 1’42.974 1.544 / 0.054

25 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 248.8 1’43.246 1.816 / 0.272

26 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 244.3 1’43.272 1.842 / 0.026

27 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 244.8 1’43.339 1.909 / 0.067

28 32 Taiga HADA JPN NTS RW Racing GP NTS 247.7 1’44.142 2.712 / 0.803

29 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 242.1 1’45.665 4.235 / 1.523

Credit: MotoGP.com Press