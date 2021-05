L’ultima opportunità per andare ai Giochi nella canoa velocità sarà a disposizione degli atleti a Barnaul, in Russia, giovedì 20 e venerdì 21 maggio, in occasione delle qualificazioni olimpiche su base mondiale: l’Italia tenterà la qualifica con Andrea Schera nel K1 1000 maschile, con Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile e con Agata Fantini nel K1 500 femminile.

Il numero di posti a disposizione per i Giochi sarà però estremamente ridotto: saranno in gara soltanto le imbarcazioni singole e soltanto il vincitore di ogni gara avrà accesso alle Olimpiadi. Per effetto di queste limitazioni, i pass totali in palio saranno soltanto sei. Le specialità in programma, infatti, saranno K1 200 maschile, K1 1000 maschile, C1 1000 maschile, K1 200 femminile, K1 500 femminile e C1 200 femminile.

Come accaduto in Ungheria, anche in Russia la prossima settimana le gare che metteranno in palio i pass olimpici si terranno prima della tappa di Coppa del Mondo, a cui però l’Italia non parteciperà per concentrarsi sugli Europei: giovedì 20 si disputeranno batterie e semifinali, mentre venerdì 21 andranno in scena le finali.

Va ricordato che l’Italia ha qualificato finora per i Giochi (pass non nominali) durante i Mondiali 2019 le imbarcazioni nel K1 200 maschile grazie a Manfredi Rizza e nel K2 1000 maschile grazie a Samuele Burgo e Luca Beccaro, cui si è aggiunta, dopo le qualificazioni olimpiche su base europea, quella nel K1 200 femminile grazie a Francesca Genzo.

L’Italia quindi ha qualificato finora 4 atleti, due in meno di quanto fatto a Rio 2016, quando in Brasile volarono 6 azzurri, dei quali cinque nel kayak maschile ed uno nella canadese maschile. La nostra Nazionale può ancora raggiungere e virtualmente superare quella soglia in Russia la prossima settimana.

AZZURRI FINORA A TOKYO 2021 NELLA CANOA VELOCITA’

Atleti: 4

K1 200 maschile (conquistato da Manfredi Rizza)*

K2 1000 maschile (conquistato da Samuele Burgo e Luca Beccaro)*

K1 200 femminile (conquistato da Francesca Genzo)*

* = pass per Nazioni, non nominali. I convocati saranno scelti dal Direttore Tecnico a ridosso dell’evento.

AZZURRI A RIO 2016 NELLA CANOA VELOCITA’

Atleti: 6

K1 200 maschile, 6° posto Manfredi Rizza

K1 1000 maschile, 17° posto Alberto Ricchetti

K2 200 maschile, 13° posto Alberto Ricchetti e Mauro Crenna

K2 1000 maschile, 6° posto Nicola Ripamonti e Giulio Dressino

K4 1000 maschile, 14° posto Nicola Ripamonti, Giulio Dressino, Alberto Ricchetti e Mauro Crenna

C1 200 maschile, 15° posto Carlo Tacchini

C1 1000 maschile, 7° posto Carlo Tacchini

Foto: comunicato stampa Federcanoa