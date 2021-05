Canoa velocità, resta ancora una possibilità per qualificarsi alle Olimpiadi! I pass in palio a Barnaul

Sono ormai andate in archivio le qualificazioni olimpiche europee di canoa velocità, che si sono tenute a Szeged, in Ungheria, ma è già tempo di pensare all’ultima opportunità per andare ai Giochi, che gli atleti avranno a disposizione a Barnaul, in Russia, giovedì 20 e venerdì 21 maggio, in occasione delle qualificazioni olimpiche mondiali.

Come accaduto in Ungheria, anche in Russia la prossima settimana le gare che metteranno in palio i pass olimpici si terranno prima della tappa di Coppa del Mondo: giovedì 20 si disputeranno batterie e semifinali, mentre venerdì 21 andranno in scena le finali.

Il numero di posti a disposizione per i Giochi sarà però estremamente ridotto: saranno in gara soltanto le imbarcazioni singole e soltanto il vincitore di ogni gara avrà accesso alle Olimpiadi. Per effetto di queste limitazioni, i pass totali in palio saranno soltanto sei.

Le specialità in programma, infatti, saranno K1 200 maschile, K1 1000 maschile, C1 1000 maschile, K1 200 femminile, K1 500 femminile e C1 200 femminile. Ci sono pochi calcoli da fare: a Barnaul, in Russia, venerdì 21 maggio, bisognerà vincere per andare alle Olimpiadi di Tokyo.

L’Italia potrà tentare ancora la qualifica nel K1 1000 maschile, nel C1 1000 maschile, nel K1 500 femminile e nel C1 200 femminile. Molto probabilmente non ci sarà un’azzurra nell’ultima specialità, mentre potremmo vedere ancora Andrea Schera nel K1 1000 maschile, Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile.

