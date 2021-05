Domani, giovedì 20, e venerdì 21 maggio si terranno a Barnaul, in Russia, le gare mondiali di qualificazione olimpica della canoa velocità: l’Italia proverà a conquistare l’unico pass in palio nel K1 1000 maschile, nel C1 1000 maschile e nel K1 500 femminile, mentre non sarà al via nel C1 200 femminile, nel K1 200 femminile e nel K1 200 femminile.

Va ricordato che l’Italia ha già qualificato l’imbarcazione nel K1 200 maschile, nel K2 1000 maschile e nel K1 200 femminile: a questi tre equipaggi proveranno ad aggiungersi sul volo per Tokyo Andrea Schera nel K1 1000 maschile, Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile.

Per quel che concerne le specialità in cui saranno in gara i tre azzurri, domani, giovedì 20, si disputeranno le batterie (dalle 09.00 alle 10.00) e le semifinali (dalle 11.00 alle 11.40), mentre venerdì 21 andranno in scena le finali (dalle 09.45 alle 10.15).

Si tratta dell’ultima chiamata per gli atleti della canoa velocità che vogliono ancora provare ad ottenere un biglietto per i Giochi di Tokyo: il numero di posti a disposizione, però, sarà estremamente ridotto. Soltanto il vincitore di ogni gara avrà accesso alle Olimpiadi: per effetto di queste limitazioni, i pass totali in palio saranno soltanto sei.

Foto: comunicato stampa Federcanoa