Canoa velocità, calendario Qualificazioni olimpiche Szeged: programma, orari, tv, streaming

Mercoledì 12 e giovedì 13 maggio si terranno a Szeged, in Ungheria, le gare europee di qualificazione olimpica della canoa velocità e poi, sempre nella stessa località, si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo: si conoscono i nomi degli azzurri in gara in ciascuna delle due manifestazioni.

L’Italia proverà a conquistare uno dei due pass olimpici in palio nel K1 1000 maschile, l’unico in palio nel C1 1000 maschile o uno dei due in palio nel C2 1000 maschile, uno dei due in palio nel K1 200 femminile, uno dei due in palio nel K1 500 femminile, o l’unico in palio nel K2 500 femminile, mentre non prenderà parte alle gare della canadese femminile (un pass in palio nel C1 200 femminile e due nel C2 500 femminile).

Va ricordato che l’Italia ha già qualificato l’imbarcazione nel K1 200 maschile e nel K2 1000 maschile, ma le gare della Coppa del Mondo in programma sempre a Szeged saranno quelle probabilmente decisive per decidere le composizione degli equipaggi in gara a Tokyo.

Prenderanno parte alla due giorni di qualificazione olimpica nel kayak maschile Andrea Schera, nella canadese maschile Nicolae Craciun, Sergiu Craciun e Carlo Tacchini, e nel kayak femminile Agata Fantini, Irene Bellan, Mathilde Rosa e Francesca Genzo.

Al momento non è stata comunicata la copertura televisiva dell’evento.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONE OLIMPICA CANOA VELOCITA’

Mercoledì 12 maggio

10.00-11.00 Batterie

12.00-12.30 Semifinali

15.00-16.30 Batterie

17.30-18.30 Semifinali

Giovedì 13 maggio

11.00-11.30 Finali

18.30-19.30 Finali

Foto: comunicato stampa Federcanoa