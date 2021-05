Canoa slalom oggi, Europei Ivrea: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara 9 maggio

Gli Europei di canoa slalom culminano ad Ivrea oggi, domenica 9 maggio: in palio, nella canadese maschile e femminile, le medaglie continentali e l’ultimo pass per le Olimpiadi nelle specialità in programma a Tokyo. Si terranno oggi anche le finali dell’extreme slalom, specialità olimpica in pectore, in quanto è entrata a far parte del programma olimpico di Parigi 2024.

L’Italia cerca il pass nella canadese maschile, unica specialità delle quattro in cui al momento non è qualificata, e dovrà confrontarsi con gli atleti di Germania e Russia, gli unici tra i semifinalisti ad avere lo stesso obiettivo. Italia già qualificata alle Olimpiadi nelle altre tre specialità.

Per l’Italia in gara nella canadese femminile Marta Bertoncelli, Elena Borghi ed Elena Micozzi e nella canadese maschile Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi, i quali cercheranno di entrare tra i magnifici dieci che si giocheranno le medaglie. Gli uomini, ovviamente, punteranno anche al pass olimpico (non nominale).

Nell’extreme slalom, invece, difenderanno i colori dell’Italia Agata Spagnol tra le donne e Christian De Dionigi tra gli uomini. La diretta tv delle finali della canadese sarà assicurata da RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su RaiPlay, infine ci sarà la diretta live testuale su OA Sport di semifinali e finali della canadese.

PROGRAMMA EUROPEI CANOA SLALOM 9 MAGGIO

Prima sessione

10.05 Semifinali C1 femminile (Marta Bertoncelli, Elena Borghi, Elena Micozzi)

11.30 Semifinali C1 maschile (Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi)

Seconda sessione

14.07 Finali C1 femminile (ev. Marta Bertoncelli, Elena Borghi, Elena Micozzi)

14.41 Finali C1 femminile (ev. Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi)

Terza sessione

16.36 Quarti di finale extreme slalom femminile (Agata Spagnol)

16.53 Quarti di finale extreme slalom maschile (Christian De Dionigi)

17.11 Semifinali extreme slalom femminile (ev. Agata Spagnol)

17.20 Semifinali extreme slalom maschile (ev. Christian De Dionigi)

17.30 Finale extreme slalom femminile (ev. Agata Spagnol)

17.34 Finale extreme slalom maschile (ev. Christian De Dionigi)

Diretta tv su RaiSport+HD della seconda sessione

Diretta streaming su RaiPlay della seconda sessione

Diretta live testuale su OA Sport di prima e seconda sessione

Foto: Pier Colombo