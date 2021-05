Seconda medaglia d’argento per la spedizione italiana agli Europei di canoa slalom di scena ad Ivrea. Quest’oggi è toccato a Giovanni De Gennaro, a lungo in lizza per l’oro nel K1 maschile, ma battuto al fotofinish dal ceco Vit Prindis, che replica il titolo continentale già conquistato nel 2019 a Pau, in Francia.

Il carabiniere di Brescia, sin dalle batterie uno dei migliori, si è posto come un punto di riferimento per la gara. Sceso per penultimo, De Gennaro è partito bene passando al primo intertempo con un vantaggio di 1.26, ma la fatica nel risalire la porta 15 lo ha rallentato arrivando al secondo intertempo in ritardo di 22 centesimi. Nell’ultimo tratto non è riuscito a colmare il gap, rimanendo dietro a Prindis di 75 centesimi.

Dopo De Gennaro, toccava però ad un altro atleta, l’austriaco Felix Oschmautz, che aveva chiuso la semifinale con il miglior tempo. Il ventunenne, campione del mondo Under 23 nel 2018, era partito a razzo passando al primo intertempo con un vantaggio di 1.21, ma un tocco alla porta 9 lo ha fatto sciogliere, lasciandosi abbandonare al sesto posto. Il podio è così completato dallo sloveno Peter Kauzer, terzo con un ritardo di 1.02.

Parecchia distanza fra i primi tre e gli altri: il ceco Vavrinec Hradilek, seppur al quarto posto, chiude in 86.06, a 4.16 dal primo posto e a più di tre secondi dal terzo gradino del podio. Quinto l’austriaco Mario Leitner (+4.50) davanti al compagno di squadra Oschmautz, settimo il ceco Jiri Prskavec, che chiude davanti ad Adam Gonsenica e Joseph Clarke. Decimo ed ultimo della finale lo svizzero Martin Dougoud, a causa di un salto di porta.

Il pass olimpico era stato assegnato al termine della semifinale alla Polonia.

Foto: LaPresse