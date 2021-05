Brindisi-Virtus Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming gara-2 playoff Serie A basket

Oggi, martedì 25 maggio, andrà in scena il match tra l’Happy Casa Brindisi e la Virtus Segafredo Bologna, partita valida per gara 2 delle semifinali dei playoff della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Tornano in campo questa sera l’Happy Casa Brindisi e la Virtus Segafredo Bologna per il secondo atto delle semifinali di Serie A. E si riparte dal successo degli emiliani per 66-73 domenica e, dunque, con Brindisi obbligata subito a rispondere per rimettere in parità il match prima delle due sfide in programma a Bologna.

Gara 1 ha visto la Virtus fare la partita, con Brindisi costretta quasi sempre a inseguire, tranne un breve momento nel terzo periodo, ma la coppia Teodosic e Belinelli si è fatta trovare pronta nel momento decisivo e l’azzurro ha piazzato il parziale che ha virtualmente chiuso il match. Limitare al massimo i due fuoriclasse delle V Nere sarà fondamentale questa sera per Brindisi per rimettersi in gioco nella corsa alla finale.

Il match tra Brindisi e Bologna inizierà alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 2 e in diretta streaming sull’Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

BRINDISI-BOLOGNA OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Martedì 25 maggio

Ore 20.45: Happy Casa Brindisi – Virtus Segafredo Bologna

Diretta tv – RaiSport ed Eurosport 2

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo