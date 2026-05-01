I canali di Eurosport tornano su Sky, ma servirà un abbonamento extra per vederli

Il mercato televisivo è sempre in movimento e alla ricerca di quelle che possono rappresentare le proposte migliori da poter offrire agli utenti. Rientra in quest’ottica l’annuncio dell’accordo tra Sky e Warner Bros. Discovery. Dal prossimo 14 maggio i canali di Eurosport tornano sulla piattaforma Sky, ma servirà un abbonamento extra per vederli.

L’accordo prevede che i canali in chiaro di Warner Bros. Discovery torneranno sulla piattaforma della pay tv, così come l’app Discovery Plus. Sarà inoltre disponibile un’ampia selezione dei film Warner Bros che sarà inserita nell’offerta cinema di Sky e NOW.

Dal 14 maggio l’app Discovery Plus tornerà quindi su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. La novità, rispetto al passato, è che servirà un abbonamento ad hoc per assicurarsi la visione dei contenuti. Ciò significa che anche i canali di Eurosport, inclusi all’interno dell’app, saranno visibili da parte degli abbonati Sky che aderiranno alla nuova offerta.

Gli utenti che decideranno di aderire potranno usufruire di contenuti come il Roland Garros (secondo torneo del Grande Slam), grandi eventi del ciclismo come il Giro d’Italia, il Tour de France e La Vuelta, gli sport invernali, i motori con Le Mans e la Formula E e il golf del PGA Tour.