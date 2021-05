LIVE Brindisi-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: gara-2 semifinale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di gara 2 delle semifinali playoff 2021 di Serie A basket tra l’Happy Casa Brindisi e la Virtus Bologna. Si tratta di una sfida semplicemente fondamentale per i pugliesi. Brindisi, infatti, ha perso gara 1, e con essa anche il fatto campo, e se dovesse lasciare sul piatto anche questo secondo atto, si vedrebbe costretta ad andare a vincere due volte a Bologna.



La Virtus, dal canto suo, in caso di successo avrebbe praticamente il pass per le finali tra le mani. L’Happy Casa, innanzitutto, sarà chiamata a trovare un modo per limitare il duo stellare delle V-Nere composto da Milos Teodosic e Marco Belinelli. I due ex NBA, infatti, in gara uno hanno mantenuto fede alla loro fama e hanno confezionato 40 dei 73 punti segnati da Bologna. Teodosic e Belinelli, peraltro, in due hanno realizzato dieci triple su ventidue tentate.

Ciò detto, sicuramente, in gara 2, Bologna dovrà trovare il modo di coinvolgere anche altri giocatori. Nel primo atto solo Belinelli e Teodosic, tra le file degli ospiti, hanno superato la doppia cifra. Se i due, stasera, si rivelassero meno incandescenti del previsto, le V-Nere dovrebbero, per forza di cose, trovare delle alternative. La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle ore 20.45, mi raccomando, non mancate!

Credit: Ciamillo