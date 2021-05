Berrettini-Tsitsipas oggi, Internazionali Roma: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini contro Stefanos Tsitsipas: il duello è finalmente arrivato, e si giocherà su un campo che ha cambiato tanti nomi nel passato recente, assumendo attualmente il nome di Grandstand, secondo la più americana delle tradizioni arrivata fino al Foro Italico di Roma.

Si avvera, dunque, il confronto che non è stato in Australia. A Melbourne, infatti, i due erano in predicato di giocare gli ottavi di finale, ma questo è stato negato dall’infortunio già patito dal romano nel finale del match di terzo turno contro il russo Karen Khachanov, che l’ha costretto a star fermo fino a Montecarlo. Una volta rientrato, Berrettini ha raggiunto la vittoria a Belgrado e la finale a Madrid, mentre di Tsitsipas si ricorda senz’altro la spaventosa sfida con Rafael Nadal, cui per pochissimo non è riuscito a strappare il titolo nel suo feudo di Barcellona.

Il match tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas sarà il secondo dalle ore 10:00 sul Grandstand del Foro Italico di Roma. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, e inoltre gratis e in chiaro in tv su Canale 20 (Mediaset) e, in streaming, su sportmediaset.it e mediasetplay.mediaset.it. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BERRETTINI-TSITSIPAS, INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021

CAMPO CENTRALE

Ore 10:00 Opelka (USA)-Karatsev (RUS) – ottavi uomini

a seguire Matteo Berrettini (ITA) (9)-Stefanos Tsitsipas (GRE) (5) – ottavi uomini

Foto: LaPresse