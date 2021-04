WTA Madrid 2021, Osaka ed Halep al secondo turno. Sabalenka spazza la Zvonareva, Pliskova supera Gauff

La seconda giornata del torneo WTA di Madrid, terzo 1000 della stagione tennistica femminile, ha visto protagonista la parte bassa del tabellone; chi si aspettava qualche sorpresa nel corso del pomeriggio iberico, è sicuramente rimasto deluso.

Sono ordinaria amministrazione i debutti di Naomi Osaka e Simona Halep. La giapponese, mai stata una grande amante della terra, la spunta nel derby con Misaki Doi; dopo essersi tolta un po’ di ruggine nella prima frazione, ha preso in mano il controllo della partita chiudendo rapidamente la partita. La rumena, campionessa due volte nella capitale spagnola, ha rischiato di complicarsi la vita con Sara Sorribes Tormo, blackout dal 5-2 e servizio del secondo set e due match point buttati al vento, ma riprende il filo del discorso appena in tempo per evitare ulteriori complicazioni.

Aryna Sabalenka fa la macchina da guerra con Vera Zvonareva: partita a senso unico per la bielorussa, a cui basta poco per tenere a bada l’esperta avversaria; al secondo turno avrà subito un test probante contro Daria Kasatkina, numero 10 della race che in una battaglia di tre ore ha avuto la meglio nel tie-break del terzo set sulla qualificata rumena Irina Begu. Sorride anche la numero 6 dl tabellone, Karolina Pliskova, che se la cava in un turno complicato contro la giovane Cori Gauff vincendo in rimonta.

Anche Viktoria Azarenka ha avuto bisogno del terzo set per accedere al secondo turno di Madrid per superare Ekaterina Alexandrova. Sopra 3-2 e servizio nella seconda frazione si è sciolta come neve al sole permettendo all’avversaria di pareggiare il conto, per poi tornare a performare e prendendosi il campo. Prosegue anche il cammino di Jennifer Brady, che ha superato di slancio Venus Williams, e di Maria Sakkari, che dopo aver subito un bagel contro Amanda Ansimova torna in sé e conquista l’accesso al secondo turno.

WTA MADRID, RISULTATI 30 APRILE

D. Kasatkina b. I. Begu 4-6 6-7 7-6

A. Sabalenka b. V. Zvonareva 6-1 6-2

M. Sakkari b. A. Ansimova 0-6 6-1 6-4

K. Muchova b. Q. Wang 6-1 6-3

N. Osaka b. M. Doi 7-5 6-2

A. Kontaveit b. N. Stojanovic 7-6 7-5

J. Pegula b. S. Cirstea 7-6 6-3

S. Halep b. S. Sorribes Tormo 6-0 7-5

S. Zheng b. M. Linette 6-2 3-6 6-1

E. Mertens b. S. Zhang 6-3 6-3

A. Pavlyuchenkova b. M. Keys 7-5 6-2

Ka. Pliskova b. C. Gauff 5-7 6-3 6-2

J. Ostapenko b. P. Hercog 6-3 6-1

E. Rybakina b. A. Tomljanovic 6-4 6-0

V. Azarenka b. E. Alexandrova 7-5 3-6 6-1

J. Brady b. V. Williams 6-1 6-4

Foto: LaPresse