Si infiamma il volley mercato. La stagione riservata ai club si è sostanzialmente conclusa (manca “solo” la Finale di Champions League, in programma sabato 1° maggio a Verona) e le varie società sono già estremamente attive nell’allestire le rose in vista della prossima annata agonistica, quella che seguirà le Olimpiadi di Tokyo 2021. La SuperLega, il massimo campionato italiano di pallavolo maschile, si confermerà ad altissimi livelli anche perché arriveranno diversi fuoriclasse del panorama internazionale. Modena ha già ufficializzato i rientri del regista Bruninho e dello schiacciatore Earvin Ngapeth, a breve dovrebbe arrivare anche la conferma dell’approdo di Ivan Zaytsev a Civitanova.

I freschi Campioni d’Italia dovrebbero riabbracciare lo Zar, ormai sembra mancare soltanto l’ufficialità. L’opposto della nostra Nazionale, reduce da un’esperienza in Russia con la casacca del Kuzbass Kemerovo, si appresta a rientrare in Italia e a firmare per la Lube, con cui ha militato nel 2012-2014 (vincendo lo scudetto nell’ultima stagione) e con cui era vicinissimo a un accordo dopo l’esperienza a Perugia (2016-2018), a cui però preferì Modena.

Il 32enne ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport su come sarà il prossimo campionato: “Sarà una SuperLega più forte di quella dell’anno scorso e il ritorno di tutti questi campioni è un segnale dell’intelligenza dei giocatori, perché sanno che il campionato italiano è il più forte e il più stimolante che ci sia. Il prossimo torneo sarà ancora più difficile e bello di quello di quest’anno, che ho seguito anche a distanza“.

Ivan Zaytsev ha proseguito: “Sono carico all’idea di tornare a giocare nel mio Paese. L’esperienza in Russia è stata formativa, mi sono preso una piccola rivincita sulle due stagioni di qualche anno fa. Peccato per le semifinali che abbiamo buttato un po’ via, però penso di aver giocato un buon campionato“.

L’obiettivo primario è rappresentato dalle Olimpiadi: “Siamo tutti consapevoli dell’importanza del traguardo, dai più vecchiotti come me a quelli alla prima esperienza. Il gruppo azzurro è formato da ragazzi maturi e intelligenti che non vedono l’ora di misurarsi ad altissimo livello. Abbiamo un sogno importante da realizzare quindi bisogna stare bene concentrati e arrivare al massimo. Gli stimoli non mancheranno a nessuno, di sicuro non mancheranno all’Italia“.

Foto: Lapresse