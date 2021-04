VIDEO Mike Tyson indemoniato! Pugno dinamitardo: travolge Wheeler a AEW Dynamite e difende Jericho

Mike Tyson sta continuando a regalare grande spettacolo a AEW Dynamite, una delle tante promotion di wrestling negli Stati Uniti d’America. L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi, una delle grandi icone del pugilato e dello sport in generale degli ultimi 40 anni, si sta cimentando sul ring in una veste inedita. Il 54enne, che lo scorso 28 novembre erano tornato a disputare un incontro di boxe contro Roy Jones Jr. (terminò in parità), si era schierato apertamente la scorsa settimana in favore del suo vecchio rivale Chris Jericho (uno dei più grandi lottatori di tutti i tempi, più volte Campione del Mondo) e nell’ultimo show ha conclamato la sua alleanza.

Dopo aver tramortito Shawn Spears con una raffica di pugni, questa volta è stato Cash Wheeler a crollare al tappeto, travolto con un cazzotto micidiale da Iron Mike. La serata era incominciata col tentativo di “corruzione” da parte di Maxwell Jacob Friedman, che ha tentato di “comprare” Mike Tyson offrendogli un assegno in bianco. Ma Tyson non ci è stato e ancora una volta ha difeso Jericho contro il leader del Team Pinnacle. Forma stepitosa e fisico maestoso per il ribattezzato Iron Mike, che il prossimo 29 maggio dovrebbe disputare un incontro di boxe, ma probabilmente non sarà il tanto atteso terzo atto contro Evander Holyfield.

Di seguito il VIDEO di Mike Tyson che torna sul ring a AEW Dynamite e prende a pugni Cash Wheeler, difendendo Chrys Jericho. L’adrenalina e la potenza sono quasi quelle dei giorni migliori…

VIDEO MIKE TYSON DIFENDE JERICHO E PICCHIA WHEELER

Foto: Lapresse