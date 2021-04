Boxe, Evander Holyfield torna a combattere! A 58 sfida McBride. Il match con Tyson si allontana?

Evander Holyfield tornerà a combattere! L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi salirà sul ring il prossimo 5 giugno, perr affrontare Kevin McBride in un match di contorno dell’attesissimo confronto tra Teofimo Lopez Jr. e George Kambosos Jr. per il titolo mondiale unificato dei pesi leggeri. Il ribattezzato The Real Deal ora ha 58 anni e il suo ultimo incontro risale al 7 maggio 2011, quando sconfisse il danese Brian Nielsen per ko tecnico. A fornire l’indiscrezione è il giornalista Chris Mannix, voce riportata anche da DAZN e Sports Illustrated. La sede della contesa deve essere ancora definita.

Lo statunitense era ovviamente un lontano parente del fuoriclasse che conquistò il titolo mondiale WBA nel 1996 sconfiggendo Mike Tyson e che difese la cintura in quattro occasioni, aggiungendoci anche le corone delle sigle WBC e IBF. Sembrava ormai certo un confronto con Mike Tyson, il terzo atto della contesa che infiammò gli anni ’90 e che culminò col celeberrimo morso d’orecchio del 28 giugno 1997, ma la battaglia più attesa da parte degli amanti della nobile arte sembra allontanarsi. Iron Mike l’aveva annunciata per il 29 maggio, ma a questo punto appare molto difficile che Holyfield si cimenti in un paio di incontri (anche se vicini all’esibizione) nel giro di una settimana.

Stiamo parlando di un incontro tra vecchie glorie perché l’irlandese Kevin McBrice, che ora ha 47 anni, è famoso per avere sconfitto Mike Tyson l’11 giugno 2005, in quello che fu l’ultimo incontro della carriera di Iron Mike (prima di ritornare lo scorso novembre da indomabile colosso). Il rinominato The Clones Cyclone non combatte dal 29 luglio 2011 (sconfitto per ko dal polacco Mariusz Wach). Si vocifera di una contesa sugli otto round da due minuti ciascuno. A questo punto cosa farà Mike Tyson? Quale sarà il suo prossimo incontro? Si attendono notizie nei prossimi giorni.

Foto: Lapresse