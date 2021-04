Mike Tyson ha regalato grandissimo spettacolo durante un evento di AEW Dynamite, una delle tante promotion di wrestling negli Stati Uniti d’America. L’ex Campione del Mondo dei pesi massimi, una delle grandi icone del pugilato e dello sport in generale degli ultimi 40 anni, è tornato sul ring in una veste inedita. Il 54enne, che lo scorso 28 novembre erano tornato a disputare un incontro di boxe contro Roy Jones Jr. (terminò in parità), si è schierato apertamente in favore del suo vecchio rivale Chris Jericho (uno dei più grandi lottatori di tutti i tempi, più volte Campione del Mondo).

Mike Tyson è uscito da dietro le quinte in maniera baldanzosa, si è strappato la maglietta in modalità Hulk, è salito sul ring, si è scatenato contro il malcapitato Shawn Spears con una memorabile scarica di pugni e ha mandato in fuga il “Pinnacle” di Maxwell Jacob Friedman. Forma stepitosa e fisico maestoso per il ribattezzato Iron Mike, che il prossimo 29 maggio dovrebbe affontare Evander Holyfield nel terzo atto della contesa che infiammò gli amanti della nobile arte a metà degli anni ’90 e che culminò col celeberrimo morso di orecchio (il condizionale è d’obbligo perché non sono ancora stati resi noti diversi dettagli).

Di seguito il VIDEO di Mike Tyson che torna sul ring a AEW Dynamite e prende a pugni Shawn Spears, difendendo Chrys Jericho. L’adrenalina e la potenza sono quasi quelle dei giorni migliori… Alla fine una significativa stretta di mano tra i due vecchi rivali.

VIDEO MIKE TYSON DIFENDE JERICHO E PICCHIA SPEARS

