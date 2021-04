Sta facendo molto discutere la squalifica di Michael Schaer per un lancio di borraccia al Giro delle Fiandre 2021, Classica Monumento disputata domenica di Pasqua. Lo svizzero ha infranto il nuovo regolamento, entrato in vigore lo scorso 1° aprile. Gli articoli 2.2.025 e 2.3.025: “Gettare borracce o rifiuti al di fuori delle zone verdi danneggia l’ambiente e l’immagine del nostro sport. Oltre a essere un cattivo esempio per i non professionisti”.

Le sanzioni sono le seguenti, per quanto concerne le gare di un giorno: multa, penalizzazione dei punti nel ranking, squalifica. Per le corse a tappe, invece: 30” di penalità, multa e punti Uci in meno alla prima infrazione; 2′ di penalità alla seconda; squalifica al terzo richiamo. L‘Associazione Ciclisti e lo stesso Schaer si sono lamentati di quanto accaduto, anche il CT Davide Cassani è voluto intervenire sull’importanza delle borracce consegnate al pubblico.

La Gazzetta dello Sport ha chiesto un chiarimento all’Unione Ciclistica Internazionale, la quale ha risposto in maniera molto ferma: “Crediamo fermamente che queste misure, pur richiedendo un cambiamento d’atteggiamento, contribuiranno a fare del ciclismo lo sport del XXI secolo”. Appare molto difficile che l’UCI torni sui suoi passi.

LANCIO DI BORRACCE: COSA DICE IL REGOLAMENTO

LANCIO DI BORRACCE: LE SANZIONI

Foto: Lapresse