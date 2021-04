Sono passati un paio di giorni, ma tiene ancora banco la polemica sulla squalifica di Michael Schar dal Giro delle Fiandre 2021. L’elvetico della AG2R Citroen è stato estromesso dalla gara dalla giuria dopo aver lanciato una borraccia al pubblico, cosa vietata dal nuovo regolamento UCI.

È intervenuta in merito l’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani. Le parole in un comunicato: “L’ACCPI ha partecipato in prima persona ai meeting dedicati ai nuovi regolamenti UCI grazie al vicepresidente Matteo Trentin. Nelle riunioni era stato detto che sarebbe stato consentito gettare in sicurezza le borracce in presenza di pubblico. Pretendiamo che nell’applicazione venga usato il buonsenso. Assolutamente d’accordo nel multare chi lancia rifiuti in modo indiscriminato. Una borraccia donata ai tifosi è l’emblema dello sport che fa bene al pianeta per eccellenza e alla passione di grandi e bambini”.