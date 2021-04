VIDEO Michael Schaer squalificato per lancio di boraccia! Asgreen e van der Poel graziati al Giro delle Fiandre

Da giovedì 1° aprile sono entrate in vigore nuove regole nel mondo del ciclismo. L’UCI ha infatti stabilito alcuni divieti importantissimi: si è parlato tante delle varie posizioni proibite (quella “alla Froome” in discesa, ma anche quella da cronometro durante le prove in linea), ma bisogna anche ricordare che da quattro giorni non si possono più gettare le borracce durante le gare. I motivi sono ambientali e di salute, ma i ciclisti non sono ancora riusciti ad abituars.

Dal 1° aprile, infatti, un corridore può lanciare la borraccia soltanto nelle cosiddette green zone (con personale dedicato alla raccolta delle borracce) o deve riconsegnarla alle ammiraglie. Il Giro delle Fiandre 2021, seconda Classica Monumento dell’annata agonistica, era la prima gara importante a disputarsi col nuovo regolamento (dopo il GP Indurain andato in scena ieri) e i giudici hanno operato la prima squalifica per lancio irregolare di borraccia. A farne le spese è stato lo svizzero Michael Schaer, alfiere della AG2R Citroen La Mondiale.

I giudici, però, non hanno squalifficato Kasper Asgreen e Mathieu van der Poel: il vincitore e il secondo classificato, infatti, hanno lanciato le borracce a una decina di chilometri dall’arrivo”. La squalifica per il danese e l’olandese non è però arrivata. Di seguito il VIDEO della squalifica di Michael Schaer

Foto: Lapresse