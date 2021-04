Dopo aver ospitato gli Europei di taekwondo all’inizio del mese di aprile, il Grand Hotel Millennium di Sofia è pronto a trasformarsi nella sede del Preolimpico Europeo dal 7 all’8 maggio 2021, per assegnare gli ultimi pass continentali verso i Giochi di Tokyo.

L’impianto bulgaro sarà quindi teatro dell’appuntamento che precederà il clou della stagione, in una due giorni che si preannuncia intensa ed emozionante. Andiamo a vedere come saranno strutturate le giornate all’interno dell’Arena.

Taekwondo: programma, orari, tv e streaming del Preolimpico di Sofia

PROGRAMMA

Le gare si svolgeranno con la seguente suddivisione.

Venerdì 7 maggio

Uomini: -58 kg e -80 kg

Donne: -49 kg e -67 kg

Sabato 8 maggio:

Uomini: -68 kg, +80 kg

Donne: -57 kg, +67 kg

ORARI

Non vi è ancora l’ufficialità ma, così come per gli Europei, le giornate di gara dovrebbero iniziare alle 8 del mattino (fuso orario italiano) e concludersi intorno alle 18.30.

TV E STREAMING

Al momento non sono state fornite comunicazioni in merito, ma è ipotizzabile che l’evento venga trasmesso in streaming su Youtube dal canale della Federazione Bulgara. OA Sport in ogni caso, con la sua DIRETTA Live scritta, non vi farà perdere neanche un aggiornamento dai tatami di Sofia.

Foto: LPS