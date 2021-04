Sport in tv oggi (giovedì 22 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 22 aprile 2021, ci aspetta una giornata ricca di eventi per quanto riguarda il panorama sportivo nazionale e internazionale. Fari puntati in chiave azzurra sugli Europei di ginnastica artistica e sul tennis, in particolare con il match di ottavi di finale nell’ATP 500 di Barcellona tra Jannik Sinner ed il padrone di casa iberico Roberto Bautista Agut.

Spazio in serata anche per il grande calcio, tra cui due big match del campionato italiano come Roma-Atalanta e Lazio-Napoli, oltre al secondo atto della serie playoff dei quarti di finale di Eurolega (basket maschile) tra Olimpia Milano e Bayern Monaco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma giovedì 22 aprile e il relativo palinsesto tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (22 APRILE): PROGRAMMA E ORARI

10.00 GINNASTICA ARTISTICA (Europei): Qualificazioni maschili – Diretta streaming su Gym TV

10.50 CICLISMO: Tour of the Alps, quarta tappa – Diretta tv su RaiSport dalle 13.55 ed Eurosport dalle 14.00

11.00 TENNIS (ATP Barcellona): Ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno e Super Tennis

SECONDO MATCH DALLE 11.00 (ATP Barcellona): Sinner-Bautista Agut – Diretta tv su Supertennis e SkySport Uno

12.00 TENNIS (ATP Belgrado): Ottavi di finale – Diretta tv su Super Tennis

18.30 CALCIO (Serie A): Roma-Atalanta – Diretta streaming su DAZN

19.00 BASKET FEMMINILE (Playoff A1): Virtus Bologna-Sesto San Giovanni – Diretta streaming in chiaro su LBF TV

19.00 BASKET (Eurolega): Anadolu Efes-Real Madrid G2 – Diretta streaming su Eurosport Player

19.00 CALCIO (Liga): Atletico Madrid-Huesca – Diretta streaming su DAZN

20.45 BASKET (Eurolega): Olimpia Milano-Bayern Monaco Gara2 – Diretta tv su Eurosport 2 e live streaming su Eurosport Player e DAZN.

20.45 CALCIO (Serie A): Napoli-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Uno e live streaming su Sky Go e Now TV

21.00 CALCIO (Premier League): Leicester-WBA – Diretta tv su Sky Sport Football e live streaming su Sky Go e Now TV

21.00 CALCIO (Liga): Granada-Eibar – Diretta streaming su DAZN

21.00 CALCIO (Liga): Real Sociedad-Celta Vigo – Diretta streaming su DAZN

22.00 CALCIO (Liga): Barcellona-Getafe – Diretta streaming su DAZN

Foto: Lapresse

