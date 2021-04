CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour of the Alps 2021 da Naturno a Pieve di Bono, di 168,6 chilometri. Quella odierna sarà una frazione decisiva per la sorte della classifica generale, che potrebbe essere totalmente stravolta, se non confermare ciò che i big hanno dimostrato negli scorsi giorni.

Dalla partenza si salirà subito per poi scendere fino a Lana, dove il gruppo affronterà la prima salita di giornata, nonché la Cima Coppi di questo Tour of the Alps: il Passo Castrin, lungo 22,5 km con una pendenza media del 5.6%. Una lunga discesa porterà i corridori nella Val di Non in direzione Dimaro, per poi risalire con decisione verso il GPM di prima categoria del Passo Campo Carlo Magno, 14,5 km con una pendenza media del 6.3% per 1000 metri di dislivello.

Dal passo si scenderà lungo tutta la Val Rendena passando per Madonna di Campiglio, Carisolo, Pinzolo fino a Tione di Trento, dove inizierà lo strappo di Sella Giudicarie. Ma quasi sicuramente i big si sfideranno lungo il GPM di seconda categoria di Boniprati, un’ascesa lunga 8 km con una pendenza media dell’8.5%. Dallo scollinamento mancheranno 6 chilometri all’arrivo a Pieve di Bono, prevalentemente in discesa.

In una frazione completamente dedicata ai big della generale, il leader della corsa Simon Yates (Team BikeExchange), che finora non ha mostrato alcun tipo di cedimento, dovrà stare attento soprattutto a due uomini alla ricerca del riscatto come Pavel Sivakov (Ineos Grenaders), caduto nella tappa di ieri, e Pello Bilbao (Bahrain Victorius), che nella terza frazione ha recuperato ben sette posizioni in classifica. Assestasti sullo stesso livello troviamo Dan Martin (Israel Start-Up Nation), Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) e Jefferson Cepeda (Androni Giocattoli-Sidermec).

Mentre abbiamo due formazioni che dovranno provare di tutto per mettere sul campo ciò che hanno lasciato andare gli scorsi giorni, e stiamo parlando del Team DSM con Jai Hindley e Romain Bardet, e l’EF Education Nippo di Ruben Guerreiro e Hugh Carthy. Medesimo discorso per Nairo Quintana (Arkéa Samsic) e una tattica totalmente da riformare. Infine, l’Italia potrebbe puntare molto su due uomini che si sono già messi in mostra come Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) e Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation).

