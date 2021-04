Nel programma olimpico per le Olimpiadi di Tokyo originariamente destinate al 2020, e invece in via di svolgimento nel 2021, l’Italia si è vista mantenere sostanzialmente invariato il calendario del suo ritorno nella rassegna a cinque cerchi dopo 17 anni.

L’Italia debutterà subito mettendosi in gioco di fronte alle campionesse mondiali degli Stati Uniti, vittoriose nella rassegna iridata del 2018. Il giorno dopo sarà la volta dell’Australia, avversaria tra le ultime prima del lockdown, e poi ci sarà la sfida quasi impossibile alle padrone di casa del Giappone. Si continuerà con il Messico, con cui c’è in sospeso il discorso legato alla sfida che avrebbe potuto proiettare l’Italia in altissimo ai Mondiali, infine si chiuderà con il Canada. Varrà la classifica di questo girone unico per stabilire il destino futuro.

Di seguito il calendario completo del torneo olimpico di softball, comprensivo di tutte le date e di tutti gli orari. La copertura televisiva, in Italia, sarà offerta da Eurosport e Rai ogni volta che la programmazione riserverà spazio agli eventi relativi. Ci sarà anche la possibilità di seguire le partite in streaming con Eurosport Player.

SOFTBALL OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO

Ore 5:00 Italia-Stati Uniti

GIOVEDÌ 22 LUGLIO

Ore 8:00 Italia-Australia

SABATO 24 LUGLIO

Ore 13:00 Giappone-Italia

DOMENICA 25 LUGLIO

Ore 13:00 Italia-Messico

LUNEDÌ 26 LUGLIO

Ore 7:30 Canada-Italia

MARTEDÌ 27 LUGLIO

Ore 5:00 Finale 3° posto

Ore 13:00 Finale 1° posto

SOFTBALL OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport e Rai (a seconda della programmazione)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

Foto: FIBS / EzR NADOC