Softball: Italia negli Stati Uniti per preparare Europei e Olimpiadi

La Nazionale italiana di softball ha iniziato quest’oggi la propria marcia di avvicinamento agli appuntamenti estivi, e lo ha fatto dagli Stati Uniti, e più precisamente dalla Florida, dove per due settimane effettuerà dei test amichevoli contro la compagine di casa.

Dopo qualche intoppo burocratico dovuto alla situazione legata al covid oltreoceano, risolto dai due comitati olimpici, le azzurre hanno effettuato i tamponi di rito e sono partite per gli States, dove per ora hanno due partite già in programma. Domenica 25 e lunedì 26 l’Italia affronterà il Canada, ma non è escluso che possano aggiungersi altri test in base all’andamento delle università della Florida nel campionato NCAA.

Due gli appuntamenti fondamentali dell’estate, iniziando dagli Europei in Friuli Venezia-Giulia dal 27 giugno al 3 luglio, per poi trasferirsi a Tokyo in vista dei Giochi Olimpici, in programma dal 21 al 27 luglio prossimi.

A guidare la Selezione del Bel Paese sarà il neo-ct Federico Pizzolini, che ha preso il posto del compianto Enrico Obletter. “Questo training camp non rappresenta solamente un’opportunità per allenarsi: è l’evento più prestigioso a cui prenderemo parte negli ultimi due anni. Non è solo allenamento: è una preziosa opportunità di giocare contro le migliori e competere per un posto nel roster olimpico – ha dichiarato il tecnico, nelle parole riportate dal sito del CONI – Oltre a ciò sarà anche la nostra occasione di preparare il Campionato Europeo casalingo, in cui ci presenteremo come detentori del titolo: vincere è difficile, ma ripetersi è ancora più complicato e abbiamo l’obiettivo di presentarci a Tokyo confermandoci come la miglior nazionale del continente. Voglio ringraziare Team USA per questa opportunità unica che ci sta offrendo”

Foto: FIBS