CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 di semifinale dell’edizione 2020-2021 di EuroCup: la Virtus Segafredo Bologna sfida i russi dell’UNICS Kazan in quella che somiglia tanto a una finale anticipata.

Le V nere arrivano da una striscia positiva, in Europa, che perdura addirittura dalla stagione incompiuta 2019-2020, quella che ha fatto adottare alla squadra il motto “Unfinished Business”. Eppure quello di stasera è l’appuntamento forse più importante, perché (Valencia permettendo in Eurolega) potrebbe rappresentare il penultimo passo verso l’accesso alla massima competizione continentale, dalla quale il club manca da 13 anni.

Per vincere, però, gli uomini di Sasha Djordjevic devono battere una squadra dal gran talento e con tanto passato italiano al suo interno. In sostanza, le sfide sono tante, con Milos Teodosic e Marco Belinelli a troneggiare da una parte e Jamar Smith e Isaiah Canaan a fare lo stesso dall’altra. Quattro i giocatori di Kazan dai trascorsi tricolori: John Brown (Virtus Roma, Treviso, Brindisi), Jordan Theodore (Milano), Jordan Morgan (Virtus Roma), Okaro White (l’ex, che proprio in bianconero iniziò la sua parabola da pro).

La Virtus ha ancora qualche dilemma da risolvere, come quello della presenza o meno di Stefan Markovic, ma dovrà fare i conti con quello che è forse il dato statistico più importante: gli 88 punti di media si scontrano con i 70 concessi dalla difesa russa in tutta la stagione. Due filosofie opposte, e uno scontro per vedere quale prevarrà, con un altro italiano, questa volta a tutti gli effetti, Claudio Coldebella, sette anni alle V nere, a guardare da osservatore privilegiato, essendo GM proprio a Kazan.

La sfida tra Virtus Bologna e UNICS Kazan inizierà alle ore 20:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo