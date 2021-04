Boxe: Fabio Turchi è campione UE dei massimi leggeri. Dylan Bregeon battuto ai punti, ma senza brillare

Fabio Turchi vince il titolo UE dei pesi massimi leggeri all’Allianz Cloud di Milano, nell’ambito della seconda Milano Boxing Night del 2021. “Stone Crusher” sconfigge ai punti il coriaceo francese Dylan Bregeon. Triplo 115-113 per il fiorentino, che viaggia ora verso la sfida europea con Tommy McCarthy, anche se senza convincere nel modo in cui avrebbe voluto. Questo è anche un merito del francese, decisamente degno come avversario nella sua prima esperienza internazionale.

Se la prima ripresa vede un piccolo brivido quando Turchi scivola sul ring, senza riportare conseguenze, ma subito dopo inizia a prendere in maniera seria il controllo del ring. Bregeon, però, non è tipo da farsi spaventare facilmente, dato che si muove molto e questo crea problemi al fiorentino. Il transalpino, al quarto round, inizia a lavorare spesso col montante per mettere dei dubbi a “Stone Crusher”.

Al quinto, però, è l’italiano a trovare una gran combinazione destro-sinistro, che se non riesce a creargli un vantaggio netto, quantomeno lo aiuta a riprendere il controllo della situazione. Sempre più convincente col passare dei minuti, il toscano continua a tenere il centro del ring, senza però riuscire a scalfire le qualità di incassatore di Bregeon. Nel settimo round arriva un gran sinistro dopo 2’30”, che il francese fa capire bene di aver subito.

Turchi continua a forzare col passare dei round, nel vano tentativo di trovare un ko che non arriva a causa dell’eccellente resistenza del suo avversario, anche quando questi finisce alle corde. Il quadro che ne esce è alla fine quello di una prestazione buona, ma non convincente: i cartellini sono comunque dalla parte di “Stone Crusher”, che fa suo il titolo UE. Sono tre 115-113 i punteggi che arrivano dai giudici, forse più restrittivi nella superiorità rispetto a quanto realmente visto, ma comunque sufficienti a dare a Turchi l’Europa nelle mani.

Nel sottoclou, Ivan Zucco si è laureato campione italiano dei supermedi per ko tecnico poco dopo metà combattimento (6 round) contro Luca Capuano. Per Francesco Patera niente più match titolato, ma il belga di origini italiane si è comunque imposto su Nicola Henchiri nei leggeri. Vittorie anche per Samuel Nmomah su Kassimou Mouhamadou nei superwelter, di Armando Casamonica su Matija Petrinic nei superleggeri, di Mauro Forte su Cristian Narvaez nei piuma, di Mohammed Obbadi su Joel Sanchez nei supermosca.