LIVE Trento-Civitanova, Playoff volley in DIRETTA: gara-2 delle semifinali in tempo reale

Buonasera e benvenuti DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, gara-2 della seconda semifinale dei play-off di Superlega 2020-2021. Stiamo giungendo ad uno dei momenti più attesi della stagione, l’assegnazione dello Scudetto è ormai alle porte e le quattro squadre rimaste in gioco si stanno sfidando in semifinali al meglio delle cinque partite (passa il turno chi ottiene tre vittorie).

Civitanova e Trento si sono scontrate domenica in Gara-1 quando, a casa della Lube, dopo una vera e propria battaglia, a spuntarla sono stati i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti (2-3). Visti gli ottimi risultati ottenuti in regular season entrambe le squadre sono partite dai quarti di finale, saltando quindi gli ottavi, dove Trento ha avuto la meglio per 2-0 su Piacenza, mentre Civitanova ha superato 2-0 Modena. La Lube ha concluso il Campionato in seconda posizione, mentre Trento in terza, nonostante ciò visto lo stato di forma attuale delle squadre e visto un piccolo problema fisico per Juantorena, che mette in dubbio la sua presenza in campo, Giannelli e compagni partono leggermente favorite, ma ci si aspetta un match assolutamente equilibrato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, gara-2 della seconda semifinale dei play-off di Superlega 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:00, ma noi vi terremo compagnia a partire dalle 19:30!

Foto: LiveMedia/Roberto Bartomeoli