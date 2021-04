LIVE Trento-Civitanova 0-3, Playoff volley in DIRETTA: la Lube riporta la serie in parità!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21:38 Grande partita della Lube, che riporta la serie in parità e riapre i giochi in ottica finale.

17-25 La chiude Rychlicki in parallela.

17-24 Esce la battuta di Simon.

16-24 Ennesimo primo tempo di Simon, che regala 8 match-point alla Lube.

16-23 Scappa anche il servizio di Juantorena.

15-23 Esce il servizio di Lisinac.

15-22 Lisinac risponde presenta con una bella palla nei tre metri.

14-22 Scappa la ricezione di Rossini, ne approfitta Juantorena a filo rete.

14-21 Primo tempo di Simon, che sta viaggiando su percentuali paurose in attacco.

14-20 Invasione a rete di Simon. Time-out per coach Blengini.

13-20 Parallela di Lucarelli, che prova a dare il tutto per tutto.

12-20 Pipe potente di Lucarelli.

11-20 Mani-out di Anzani dal centro.

11-19 Diagonale profonda di Kooy, che pesca l’angolo di posto cinque.

10-19 Podrascanin prova ad attaccare da seconda linea, ma la palla esce.

10-18 Primo tempo dietro di Podrascanin.

9-18 Difesa paurosa di Balaso, poi l’attacco di Rychlicki si insacca.

9-17 Ace di Rychlicki, che pesca la zona di conflitto tra Lucarelli e Rossini.

9-16 Ancora un errore in attacco di Abdel Aziz, Giannelli continua a faticare nelle alzate dietro.

9-15 Lucarelli gioca sulle mani del muro.

8-15 Diagonale di Leal, non può nulla in difesa Rossini.

8-14 Nimir non vuole essere inferiore a Simon e trova il suo settimo ace.

7-14 Mani-out di Lucarelli da posto quattro.

6-14 Errori dai nove metri da una parte e dall’altra.

5-13 Non passa la battuta di Kooy.

5-12 Primo tempo di Lisinac, che prova a tenere in quota i suoi.

4-12 Errore in attacco di Kooy, che ha provato a forzare nonostante una palla staccata.

4-11 Nimir viene murato dal nastro e sciupa un’occasione importante per accorciare le distanze, Gianneli un po’ impreciso in posto due.

4-10 Muro pauroso di Lisinac su Juantorena.

3-10 Primo tempo appoggiato di Anzani, non ci arriva in difesa Kooy.

3-9 Nimir sblocca la situazione con una gran parallela da seconda linea.

2-9 Diagonale paurosa di Leal, Trento ha mollato.

2-8 Ancora grandi difese per Civitanova, Rychlicki poi beffa tutti con un colpo a scavalcare il muro. Time-out per coach Lorenzetti.

2-7 Rychlicki mette fine ad uno degli scambi più lunghi della partita, la Lube a un passo dalla vittoria a questo punto.

2-6 Invasione a rete di Giannelli.

2-5 Finisce qui la serie al servizio di Simon, che questa sera ha messo giù 8 servizi vincenti.

1-5 Ancora un ace di Simon, Lorenzetti è costretto a chiamare time-out. Solo Abdel Aziz e Simon hanno messo giù più di quindici ace.

1-4 Ancora un servizio vincente di Simon, mamma mia.

1-3 Ace di Simon su Micheletto, la Lube prova a prendere immediatamente il largo.

1-2 Difesa paurosa di Balaso, poi ci pensa Rychlicki in attacco.

1-1 Mani-out di Abdel Aziz da posto due.

0-1 Si riparte con un errore in attacco di Lucarelli.

23-25 Primo tempo pauroso di Simon, che non ha sbagliato un pallone e porta i suoi sul 2-0.

23-24 Mani-out di Lucarelli da posto quattro.

22-24 Passa questa volta in diagonale Juantorena, che regala due-set point alla Lube.

22-23 Murone di Sosa Sierra su Juantorena.

21-23 Primo tempo di Podrascanin, Trento è tornata a giocare, ma c’è tanto rammarico per quell’errore di Micheletto. Entra Sosa Sierra per alzare il muro.

20-23 Errore incredibile di Micheletto, che colpisce la palla quando era già fuori.

20-22 Impressionante, Nimir viaggia spedito vero i dieci ace complessivi.

19-22 Attenzione perche Abdel Aziz fa sul serio, trova l’ennesimo ace della sua serata e riaccorcia ulteriormente le distanze.

18-22 Ancora un gran servizio di Nimir, Micheletto approfitta di una ricezione abbondante e riporta i suoi a -4. Time-out per Blengini.

17-22 Ace di Abdel Aziz, che prova ad accorciare le distanze.

16-22 Bella pipe di Lucarelli, Giannelli prova a variare un po’ il gioco.

15-22 Pallonetto millimetrico di Juantorena, troppo timido Abdel Aziz a muro.

15-21 Colpo piazzato di Abdel Aziz, che scavalca il muro Anzani.

14-21 Rychlicki passa perfettamente in mezzo al muro di Micheletto e Lisinac.

14-20 Esce la battuta di Rychlicki.

13-20 Stampatona di Leal su Lucarelli, Trento in estrema difficoltà in questa fase.

13-19 E arriva il muro di Anzani su Lisinac, Trento non riesce ad accorciare le distanze.

13-18 Finisce qui la sua serie al servizio, ma il centrale cubano ha letteralmente spaccato in due il set.

12-18 Quarto aceeeee, semplicemente impressionante.

12-17 Terzo ace consecutivo di Simon, mamma mia.

12-16 E arriva un altro servizio vincente di Simon, Lorenzetti è costretto a chiamare time-out.

12-15 Ace di Simon, che questa sera è letteralmente indemoniato.

12-14 Leal trova una parallela importante da posto quattro.

12-13 Simon pianta un chiodo nei tre metri, una potenza imbarazzante.

12-12 Esce la pipe di Juantorena.

11-12 Finisce qui la serie al servizio di Juantorena.

9-12 Fallo di palleggio di Kooy, che sciupa una difesa paurosa di Lucarelli.

9-11 Mani-out di Leal, break per la Lube.

9-10 Alzata degna di un palleggiatore per Balaso, poi Rychlicki trova un attacco importante da posto quattro.

9-9 Time-out per Blengini.

9-9 Giannelli mette fine ad uno scambio pazzesco, difese e coperture incredibili per entrambe le squadre.

8-9 Stesso identico errore anche per De Cecco.

8-8 Si ferma in rete la battuta di Abdel Aziz.

8-7 Nimir inizia a diventare caldo in attacco, ma che bell’apertura di Giannelli.

7-7 Diagonale profonda di Juantorena.

7-6 Muro pauroso di Kooy su Rychlikci, Trento torna avanti.

6-6 Abdel Aziz trova una parallela delle sue da posto due.

5-6 Mani-out di Leal contro il muro a tre schierato.

5-5 Sbaglia dai nove metri Rychlicki.

4-5 Magia di De Cecco ad una mano, Rychlicki poi gioca sul muro di Lucarelli.

4-4 Pallonetto millimetrico di Nimir da seconda linea, per poco De Cecco non trova un miracolo in difesa.

3-4 Podrascanin sbaglia il servizio.

3-3 Primo tempo di Lisinac, che riporta i suoi immediatamente in parità.

2-3 Scappa anche il servizio di Juantorena.

1-3 Primo tempo di una potenza impressionante di Simon, Rossini non può fare altro che proteggersi il volto.

1-2 Non trova il campo De Cecco dai nove metri.

0-2 Balaso alza dietro per Juantorena, che gioca sulle mani del muro di Podrascanin. Kooy è rimasto in campo al posto di Micheletto.

0-1 Si riparte con un errore al servizio di Abdel Aziz.

23-25 Leal tira un’altra bomba dai nove metri, Rossini riceve direttamente di là, De Cecco serve Anzani che non sbaglia e regala il primo set a Civitanova!

23-24 Leal trova un ace pauroso e Civitanova si guadagna un set-point. Time-out per coach Lorenzetti.

23-23 Ricezione perfetta di Balaso, poi Leal non può sbagliare contro il muro a uno di Giannelli.

23-22 Esce la battuta di Rychlicki.

22-22 Si ferma qui la serie al servizio di Kooy, che resta dentro per il giro dietro al posto di Micheletto.

22-21 Ace di Kooy, Lorenzetti ci ha visto lungo con questo cambio.

21-21 Podrascanin mette giù una palla a filo rete, ma il tutto è partito da una gran battuta di Kooy, entrato proprio per questo fondamentale. Time-out per coach Blengini.

20-21 Scappa la battuta di Simon.

19-21 Primo tempo a segno di Anzani, Lucarelli poteva fare di più in difesa.

19-20 Esce questa volta il servizio di Nimir, che ha però recuperato il break.

19-19 Ace di una potenza paurosa per Abdel Aziz.

18-19 Ricezione enciclopedica di Micheletto, Podrascanin poi trova un gran punto in attacco.

17-19 Arriva ancora un muro su Nimir, questa volta da parte di Leal, ma Giannelli è un po’ impreciso in posto due. Time-out per coach Lorenzetti.

17-18 Primo tempo imprendibile di Simon.

17-17 Ottima parallela di Micheletto da posto quattro.

16-17 Non passa il pallonetto spinto di Abdel-Aziz, arriva il muro di Simon.

16-16 Finisce fuori la battuta di Lucarelli.

16-15 Muro a tetto di Lisinac su Juantorena, che sta soffrendo un po’ in attacco.

15-15 Insiste Giannelli e Lisinac questa volta va a segno.

14-15 Muro pauroso di Simon su Lisinac, ma il tutto è partito da una gran difesa di Simone Anzani.

14-14 Si ferma sul nastro la battuta di Giannelli.

14-13 Lisinac passa nonostante un buon muro di Civitanova.

13-13 Ancora a segno Rychlicki da seconda linea.

13-12 Primo tempo di Podrascanin, si iniziano a fare vedere anche i centrali.

12-12 Micheletto ricambia il favore.

12-11 Esce di poco la battuta di Simon.

11-11 E arriva il muro di Leal su Abdel Aziz, sono già tre le stampatone per Civitanova.

11-10 Mani-out di Rychlicki, che mantiene in quota i suoi.

11-9 Ace di Abdel Aziz, che prende in pieno Juantorena.

10-9 Fallosa la Lube dai nove metri in questo inizio.

9-9 Bordata di Juantorena da posto due.

8-8 Esce di un pelo l’attacco di Micheletto, ma i ragazzi di Lorenzetti protestano.

8-7 Pallonetto spinto di Lucarelli, che adesso se ne va al servizio.

7-7 Leal tira giù una bomba da seconda linea e mette fine allo scambio più lungo e bello del match.

7-6 Lucarelli mette giù una palla difficile e riporta avanti Trento.

6-6 Esce il servizio di Leal.

5-6 Secondo muro per Anzani, che questa volt ha fermato Lucarelli.

5-5 Primo punto del match anche per Abdel Aziz.

4-5 Leal trova le mani del muro di Giannelli da posto quattro.

4-4 Pipe di Lucarelli, che sblocca la situazione per i suoi.

3-4 Ace di Simon, che sta servendo in maniera impressionante.

3-3 Parallela in extra-rotazione per Rychlicki ed è immediatamente parità.

3-2 Murone di Anzani su Micheletto.

3-1 Bella apertura di De Cecco, Rychlicki non ha problemi contro il muro a uno di Micheletto.

3-0 Scappa fuori il pallonetto di Juantorena, inizio complicato per Civitanova.

2-0 Ace con l’ausilio del nastro per Abdel Aziz, break in apertura per Trento.

1-0 Si parte subito con una diagonale nei tre metri di Micheletto.

20:02 SI PARTE!

19:59 Trento risponde con: Giannelli, Abdel Aziz, Lucarelli, Micheletto, Lisinac, Podrascanin e Rossini.

19:57 Questo il sestetto di Civitanova: De Cecco, Rychlicki, Leal, Juantorena, Simon, Anzani e Balaso.

19:55 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento.

19:52 Di contro Civitanova non sta esprimendo il proprio miglior gioco e questa sera non si sa se vedremo in campo Juantorena, che è alle prese con qualche problema fisico.

19:49 I favori del pronostico sono leggermente dalla parte di Trento, che sta vivendo un ottimo momento di forma, come testimonia la finale di Champions League raggiunta.

19:46 Ai quarti Trento ha avuto la meglio per 2-0 su Piacenza, mentre Civitanova ha superato con lo stesso risultato Modena.

19:43 Entrambe le squadre, visti gli ottimi risultati ottenuti in regular season, hanno avuto il lusso di saltare gli ottavi di finale.

19:41 Trento va quindi a caccia di una vittoria che li porterebbe avanti 2-0 nella serie, Civitanova invece proverà a rimettere le cose in pari, anche se non sarà facile visto l’ottimo stato di forma di Trento, che per giunta gioca in casa.

19:38 Civitanova e Trento si sono scontrate domenica in Gara-1 quando, a casa della Lube, dopo una vera e propria battaglia, a spuntarla sono stati i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti (2-3).

19:35 Buonasera e benvenuti DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, gara-2 della seconda semifinale dei play-off di Superlega 2020-2021.

