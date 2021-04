LIVE Trento-Civitanova 0-3, Playoff volley in DIRETTA: la Lube è in finale, sarà battaglia con Perugia per lo scudetto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22:07 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata!

22:05 Dopo una brutta sconfitta in gara-1 la Lube ha vinto tre match di fila con grande autorevolezza e sfiderà per lo scudetto Perugia.

23-25 Si insacca l’attacco di Rychlicki, la Lube è in finale!

23-24 Invasione di Lucarelli, la Lube ha il primo match-point.

23-23 Simon passa in mezzo al muro di Podrascanin.

23-22 Attacco profondissimo di Lisinac, tensione alle stelle.

22-22 Primo tempo di Simon, si ritorna in parità!

22-21 Mani-out di Juantorena da posto due, Osmany adesso se ne va al servizio.

22-20 Abdel Aziz mantiene i suoi a +2.

21-20 Parallela interna di Juantorena.

21-19 Primo tempo alto e potente di Lisinac.

20-19 Mani-out di Rychlicki da seconda linea.

20-18 Time-out per coach Blengini.

20-18 Invasione a rete di De Cecco, scelta arbitrale complicata dopo tante discussioni.

19-18 Muro importante di Trento su Juantorena.

18-18 Pipe di Lucarelli, si va avanti punto a punto.

17-18 Esce l’attacco di Abdel Aziz, Lorenzetti chiama immediatamente time-out.

17-17 Gran servizio di Yant, Anzani approfitta di una palla a filo rete, si torna in parità.

17-16 Yant mantiene a contatto i suoi.

16-15 Pipe vincente di Juantorena.

16-14 Finisce qui la serie al servizio di Simon.

15-14 Ace di Simon, che riporta i suoi a -1.

15-13 Si torna a vedere Simon in attacco.

15-12 Parallela di prepotenza per Lucarelli da posto quattro.

14-12 Finisce qui la serie al servizio di Micheletto.

14-11 Muro di Lisinac su Juantorena.

13-11 Bordata di Lucarelli da posto quattro, parziale di 5-0 per Trento.

12-11 Ancora una stampatona su Rychlicki, questa volta da parte di Giannelli. Time-out per coach Blengini.

11-11 Murone di Lisinac su Rychlicki, Trento torna in parità.

10-11 Variazione al servizio di Micheletto, che trova un servizio vincente.

9-11 Murone di Lisinac su Simon, la Lube ha avuto la palla del +4.

8-11 Primo tempo profondo di Simon.

8-10 Mani-out di Nimir da seconda linea, break per Trento.

7-10 Micheletto mette fine ad uno degli scambi più lunghi e belli della partita.

6-10 Juantorena indifendibile in attacco questa sera.

6-9 Micheletto sblocca la situazione per i suoi.

5-9 Ace di Yant, punto pesantissimo, a Trento serve un miracolo.

5-8 Juantorena spezza il muro a tre di Trento, Lorenzetti è costretto a chiamare time-out.

5-7 Non trova il campo Micheletto, break per la Lube.

5-6 Esce il servizio di Lucarelli.

5-5 Abdel Aziz sfonda sulle mani del muro di De Cecco.

4-5 Ancora un mani-out di Rychlicki.

4-4 Lucarelli mette giù una palla estremamente complicata.

3-4 Rychlicki risponde con la stessa moneta.

3-3 Mani-out di Lucarelli da posto quattro.

2-3 Break della Lube.

2-2 Esce il servizio di Micheletto.

2-1 Micheletto sfonda sulle mani del muro di Rychlicki.

1-1 Juantorena trova una parallela millimetrica da posto quattro.

1-0 Si riparte con un servizio vincente di Abdel Aziz.

23-25 La chiude Juantorena con una diagonale stretta pazzesca. La Lube si porta ad un set dalla finale.

23-24 Diagonale vincente di Abdel Aziz, che prende in pieno Anzani. Time-out per coach Blengini.

22-24 Mani-out di Juantorena, che regala due set-point alla Lube.

22-23 Esce questa volta il servizio di Yant.

21-23 Ace di Yant, che pesca la zona di conflitto tra Micheletto e Rossini, break pesantissimo.

21-22 Scappa però il servizio di Sperotto.

21-21 Entra Sperotto al posto di Lisinac per la battuta.

21-21 Ricambia il favore Rychlicki.

20-21 Si ferma sul nastro la battuta di Micheletto.

20-20 Micheletto continua a passare con continuità in attacco.

19-20 Simon pianta un chiodo sui quattro metri, non può nulla in difesa Rossini.

19-19 Mani-out di Abdel Aziz, che si fa perdonare per gli errori precedenti.

18-19 Ace di Juantorena, che ribalta la situazione.

18-18 Palla corta di Giannelli, Nimir schiaccia direttamente in rete.

18-17 Parallela senza rincorsa per Rychlicki.

18-16 Errore rarissimo di Simon, che manda Trento a +2.

17-16 Pipe vincente di Lucarelli.

16-16 Muro pauroso di Juantorena su Abdel Aziz, si torna in parità.

16-15 Non passa il servizio di Lucarelli.

16-14 Esce il servizio Anzani.

15-14 Juantorena sfonda sulle mani di Abdel Aziz.

15-13 Lucarelli passa in mezzo al muro e trova l’angolo di posto 5.

14-13 Non passa la battuta del centrale serbo.

14-12 Risponde presente al centro Lisinac.

13-12 Primo tempo a segno da parte di Anzani.

13-11 Diagonale importante di Abdel Aziz da seconda linea.

12-11 Ace di Simon, Civitanova torna a -1 e Blengini chiama time-out.

12-10 Passa questa volta con tutta la sua potenza Yant.

12-9 Esce di pochissimo l’attacco di Yant.

11-9 Mani-out di Simon su Lisinac.

11-8 Risponde presente al centro Podrascanin.

10-8 Grandi difese da parte di Lucarelli, ma alla fine la Lube ha la meglio con un primo tempo assurdo di Simon.

10-7 Mani-out di Lucarelli da posto due.

9-7 Scappa la ricezione di Lucarelli, ne approfitta Leal e Civitanova torna immediatamente a -2.

9-6 Palla bassa di Giannelli, Podrascanin si becca un muro da parte di Simon.

9-5 Muro importante di De Cecco su Lucarelli.

9-4 Si ferma in rete la battuta di Yant.

8-4 Il nastro porta fuori la battuta di Lisinac.

8-3 Stampatona di Lucarelli su Rychlicki, Trento vola a +5 e Blengini chiama il primo time-out del set.

7-3 Ricambia il favore Juantorena.

6-3 Scappa la battuta di Micheletto.

6-2 Rossini si supera in difesa e in copertura, poi Abdel Aziz trova una parallela assurda da seconda linea. Entra Yant per Leal in casa Lube.

5-2 Muro pausoro di Lucarelli su Rychlicki, Trento parte forte nel secondo parziale.

4-2 Out il servizio di Simon.

3-2 Non passa la battuta di Abdel Aziz.

3-1 Micheletto mette fine, con una diagonale stretta pazzesca, allo scambio più bello e lungo della partita.

2-1 Mani-out di Nimir da seconda linea, bene in difesa Lucarelli.

1-1 Primo tempo di Lisinac, non ci arriva in difesa Leal.

0-1 Si riparte con un servizio vincente di Juantorena, che ha pescato in pieno la zona di conflitto tra Rossini e Lucarelli.

19-25 Ancora una stampatona di Simon su Podrascanin e la Lube si porta a due set dalla finale.

19-24 Murone di Simon su Lucarelli e sono 5 set-point per la Lube.

19-23 Primo tempo importante di Anzani.

19-22 Variazione corta al servizio per Podrascanin, che riporta i suoi a -3.

18-22 Ottimo primo tempo di Podrascanin.

17-22 Il nastro porta via la palla di Rychlicki, l’impressione è che l’intesa con Giannelli non sia sempre ottimale.

17-21 Ottimo ingresso di Micheletto, che si sta comportando in maniera egregia in attacco.

16-21 Ace di Rychlicki, boccata d’ossigeno per la Lube.

16-20 Finisce qui la serie al servizio di Nimir.

16-19 Ancora una parallela, Abdel Aziz continua a fare danni al servizio e Trento è a -3.

15-19 Time-out per coach Blengini.

15-19 Ace di Abdel Aziz, che prende in pieno Rychlicki.

14-19 Murone di Podrascanin su Rychlicki, fermo in copertura Leal.

13-19 Non passa la battuta di Simon.

12-19 Pipe vincente di Juantorena.

12-18 Bella parallela di Micheletto, che è rimasto in campo al posto di Kooy.

11-18 Non trova il campo Abdel Aziz e la Lube torna a prendere il largo.

11-17 Muro pauroso di Simon su Lisinac.

11-16 Esce di un pelo il servizio di Lucarelli.

11-15 Abdel Aziz tira una bomba nei tre metri da posto quattro.

10-15 Si insacca il primo tempo di Simon, che sblocca la situazione per i suoi.

10-14 Lucarelli prima difende e poi trova una diagonale pazzesca, parziale di 5 a 0 per Trento.

9-14 Lucarelli trova le mani di Simon, è arrivata la reazione per i ragazzi di coach Lorenzetti e Blengini chiama time-out.

8-14 Scappa pure la pipe di Leal, tre punti consecutivi della Lube.

7-14 De Cecco ci prova di seconda intenzione, ma la palla esce.

6-14 Esce la battuta di Anzani.

5-14 Murone di Juantorena su Abdel Aziz, Trento non ci sta capendo nulla.

5-13 Non trova il campo Lisinac.

5-12 Pallonetto millimetrico di Rychlicki da seconda linea.

5-11 Non passa la battuta di Leal.

4-11 5 attacchi vincenti su 5 alzate per Rychlicki. Secondo time-out per coach Lorenzetti.

4-10 Leal piazza sulle mani di Lucarelli e il nastro è dalla sua. Entra Micheltto al posto di Kooy per il giro dietro.

4-9 Parallela vincete di Kooy, che approfitta del muro scomposto di De Cecco.

3-9 Difesa spettacolare di Rychlicki, che poi va a segno anche in attacco. Trento sta faticando oltre modo a muro e coni fondamentali di seconda linea.

3-8 Leal passa in mezzo al muro.

3-7 Finisce qui la serie al servizio del centrale cubano.

2-7 Ace di Simon, variazione corta su Rossini, che non riesce a verticalizzare il pallone.

2-6 Terzo attacco vincente di Rychlicki. Subito time-out per coach Lorenzetti.

2-5 Si ferma sul nastro la battuta di Lisinac.

2-4 Kooy gioca con le mani del muro di Rychlicki.

1-4 Attacco dal centro per Simon, strappo della Lube in apertura.

1-3 Mani-out di Juanotrena da posto due.

1-2 Primo tempo vincente di Lisinac.

0-2 Muro di Rychlicki su Abdel Aziz, fermi in copertura i giocatori di Trento.

0-1 Il primo punto del match lo mette a segno Rychlicki.

20:30 SI PARTE!

20:27 Lorenzetti risponde con: Giannelli, Abdel Aziz, Kooy, Lucarelli, Podrascanin, Lisinac e Rossini.

20:24 Questo il sestetto scelto da coach Blengini: De Cecco, Rychlicki, Leal, Juantorena, Simon, Anzani e Balaso.

20:21 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento.

20:18 Vi ricordiamo che in finale c’è già ad aspettare Perugia, che ha superato 3-0 Monza.

20:15 Trento era partita alla grande espugnando l’Eurosuole Forum in gara-1, ma Civitanova ha vinto di prepotenza le due gare successive e stasera avrà il primo match-point per chiudere i conti.

20:12 Se invece i ragazzi di Lorenzetti riuscissero a vincere questa sera porterebbero la serie a gara-5, che si svolgerebbe in casa della Lube.

20:09 Stiamo per assistere ad una gara decisiva in ottica scudetto: Civitanova con una vittoria metterebbe fine alla questione e volerebbe in finale, eliminando quindi Trento.

20:06 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, gara-4 di semifinale della Superlega di volley 2020-2021.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, gara-4 di semifinale della Superlega di volley 2020-2021. Stiamo a grandi passi giungendo ad uno dei momenti più importanti ed attesi della stagione: l’assegnazione dello scudetto è ormai alle porte! La formula prevede semifinali al meglio delle cinque gare (chi vince tre match passa il turno), le vincenti tra Civitanova-Trento e Perugia-Monza si giocheranno il titolo.

La situazione è in questo momento oltremodo favorevole per Civitanova, la Lube si trova infatti avanti 2-1 nella serie e un’eventuale vittoria odierna la proietterebbe direttamente in finale. Trento aveva iniziato bene vincendo 3-2 in casa di Civitanova, prima di subire due sconfitte consecutive, la prima per 3-0, la seconda per 3-1. I ragazzi di coach Lorenzetti hanno un’unica chance, vincere questa sera per poi cercare di giocarsi il tutto per tutto in gara-5, l’eventuale bella si disputerebbe in casa di Civitanova, grazie al miglior posizionamento in regular season. In finale c’è già ad aspettare Perugia, che ha strapazzato 3-0 Monza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, gara-4 di semifinale della Superlega di volley 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 20:00!

Foto: LiveMedia/Roberto Bartomeoli