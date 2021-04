LIVE Trento-Civitanova, Playoff volley in DIRETTA: gara-4 dalle 20.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, gara-4 di semifinale della Superlega di volley 2020-2021. Stiamo a grandi passi giungendo ad uno dei momenti più importanti ed attesi della stagione: l’assegnazione dello scudetto è ormai alle porte! La formula prevede semifinali al meglio delle cinque gare (chi vince tre match passa il turno), le vincenti tra Civitanova-Trento e Perugia-Monza si giocheranno il titolo.

La situazione è in questo momento oltremodo favorevole per Civitanova, la Lube si trova infatti avanti 2-1 nella serie e un’eventuale vittoria odierna la proietterebbe direttamente in finale. Trento aveva iniziato bene vincendo 3-2 in casa di Civitanova, prima di subire due sconfitte consecutive, la prima per 3-0, la seconda per 3-1. I ragazzi di coach Lorenzetti hanno un’unica chance, vincere questa sera per poi cercare di giocarsi il tutto per tutto in gara-5, l’eventuale bella si disputerebbe in casa di Civitanova, grazie al miglior posizionamento in regular season. In finale c’è già ad aspettare Perugia, che ha strapazzato 3-0 Monza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, gara-4 di semifinale della Superlega di volley 2020-2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 20:00!

