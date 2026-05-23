CiclismoGiro d'ItaliaStrada
Classifica Giro d’Italia 2026: Vingegaard in maglia rosa, risale Pellizzari, Piganzoli in top10!
La quattordicesima tappa ha sconquassato il Giro d’Italia 2026: dopo gli arrivi in quota al Blockhaus e a Corno alle Scale, a cui ha fatto seguito la cronometro individuale di martedì, sono state le montagne della Valle d’Aosta a mettere a dura prova i corridori e a ridisegnare la classifica generale. Tutto si è deciso sull’ascesa conclusiva che conduceva al traguardo di Pila (ben 16,8 km al 7% di pendenza media), dopo aver scalato Saint-Barthélemy, Doues, Lin Noir e Verrogne.
Il Team Visma | Lease a Bike ha operato un ritmo sostenuto per il proprio capitano Jonas Vingegaard, che ha rotto gli indugi quando mancavano 4,6 chilometri al traguardo: solida progressione diabolica del danese e avversari al gancio nel tratto più duro. Il grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine ha fatto il vuoto come ci si poteva aspettare alla vigilia e ha alzato le braccia al cielo con un vantaggio di 49 secondi nei confronti dell’austriaco Felix Gall.
Prestazione stoica di uno splendido Giulio Pellizzari: dopo le difficoltà dello scorso fine settimana e l’ottima interpretazione della prova contro il tempo, il giovane marchigiano è stato bravo a non andare fuori giri dopo il Blockhaus, è andato su del suo passo, ha recuperato tutti gli altri big insieme al compagno di squadra Jai Hindley, con il quale ha ripreso un superbo Davide Piganzoli (grande lavoro da gregario per Vingegaard).
L’australiano ha poi piazzato il suo scatto negli ultimi quattrocento metri, chiudendo al terzo posto a 58”; Pellizzari quinto insieme a Piganzoli a 1’03” dal vincitore. L’olandese Thymen Arensman ha chiuso a 1’23”, l’australiano Michael Storer a 1’35”, il canadese Derek Gee a 2’24”, il portoghese Afonso Eulalio ha provato a difendersi ma ha chiuso a 2’49” e ha perso la maglia rosa, grande difficoltà per l’australiano Ben O’Connor (arrivato a 2’55”).
Jonas Vingegaard ha così conquistato la maglia rosa ed è il nuovo leader della classifica generale con un vantaggio di 2’26” su Eulalio, 2’50” su Gall, 3’03” su Arensman, 3’43” su Hindley. Giulio Pellizzari occupa il sesto posto a 4’22”, è in piena lotta per la top-5 e può sognare anche qualcosa in più. Alle spalle del Duca di Camerino si trovano Storer a 4’2” e O’Connor a 4’46”, poi Gee a 5’41”, Piganzoli entra in top-10 a 6’13”.
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026, aggiornata al termine della quattordicesima tappa. Domani (domenica 24 maggio) andrà in scena la quindicesima frazione, una delle più facili in assoluto dell’intera Corsa Rosa: 157 km completamente pianeggianti da Voghera a Milano, tutto è apparecchiato per una volata di gruppo e non ci saranno scossoni nella graduatoria (salvo clamorose sorprese) alla vigilia dell’ultimo giorno di riposo.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (dopo la quattordicesima tappa)
1 2 ▲1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 20″ 56:08:41
2 1 ▼1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 18″ 2:26
3 4 ▲1 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 12″ 2:50
4 3 ▼1 Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 3:03
5 6 ▲1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:43
6 9 ▲3 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 4:22
7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 4:46
8 5 ▼3 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4″ 5:22
9 8 ▼1 Gee-West Derek Lidl – Trek 5:41
10 13 ▲3 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 4″ 6:13
11 12 ▲1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 6:58
12 14 ▲2 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ 7:30
13 10 ▼3 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 7:58
14 15 ▲1 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 8:49
15 16 ▲1 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 4″ 9:09
16 17 ▲1 Hirt Jan NSN Cycling Team 2″ 9:34
17 19 ▲2 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 11:22
18 11 ▼7 Beloki Markel EF Education – EasyPost 2″ 11:33
19 23 ▲4 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 12:56
20 20 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 14″ 14:17
21 22 ▲1 Kulset Johannes Uno-X Mobility 14:25
22 25 ▲3 Ciccone Giulio Lidl – Trek 14″ 24:10
23 27 ▲4 Mas Enric Movistar Team 12″ 29:16
24 26 ▲2 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 31:46
25 28 ▲3 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 32:31
26 32 ▲6 Poels Wout Unibet Rose Rockets 39:58
27 18 ▼9 Kench Josh Groupama – FDJ United 4″ 43:56
28 29 ▲1 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 4″ 45:01
29 21 ▼8 López Harold Martín XDS Astana Team 47:56
30 37 ▲7 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 48:53
31 43 ▲12 Rubio Einer Movistar Team 6″ 49:12
32 31 ▼1 Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 49:23
33 40 ▲7 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 50:50
34 35 ▲1 López Juan Pedro Movistar Team 54:45
35 38 ▲3 Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 55:55
36 36 – Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 57:20
37 30 ▼7 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 1:01:17
38 44 ▲6 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 1:03:41
39 33 ▼6 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 1:04:56
40 34 ▼6 Ulissi Diego XDS Astana Team 8″ 1:07:26
41 39 ▼2 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 36″ 1:09:21
42 52 ▲10 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team 1:11:41
43 48 ▲5 Haig Jack Netcompany INEOS 1:12:08
44 51 ▲7 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike 1:12:27
45 42 ▼3 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 1:13:14
46 41 ▼5 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 16″ 1:16:12
47 56 ▲9 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 1:17:17
48 58 ▲10 Gualdi Simone Lotto Intermarché 1:18:56
49 59 ▲10 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ 1:20:55
50 49 ▼1 Sheffield Magnus Netcompany INEOS 1:22:42
51 55 ▲4 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 1:27:15
52 53 ▲1 Milesi Lorenzo Movistar Team 2″ 1:27:24
53 45 ▼8 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 2″ 1:28:17
54 57 ▲3 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 1:28:32
55 47 ▼8 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 1:29:18
56 46 ▼10 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 1:29:50
57 61 ▲4 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 1:35:12
58 50 ▼8 Zana Filippo Soudal Quick-Step 1:36:50
59 54 ▼5 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 1:40:42
60 65 ▲5 Valgren Michael EF Education – EasyPost 1:44:54
61 60 ▼1 Rochas Rémy Groupama – FDJ United 1:46:18
62 66 ▲4 Sobrero Matteo Lidl – Trek 1:48:24
63 69 ▲6 Bettiol Alberto XDS Astana Team 12″ 1:51:23
64 63 ▼1 Schultz Nick NSN Cycling Team 1:52:28
65 73 ▲8 Oliveira Nelson Movistar Team 1:54:27
66 62 ▼4 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 10″ 1:56:11
67 64 ▼3 Aerts Toon Lotto Intermarché 6″ 1:57:00
68 72 ▲4 Barguil Warren Team Picnic PostNL 2:00:10
69 68 ▼1 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 18″ 2:02:31
70 67 ▼3 Turner Ben Netcompany INEOS 2:03:13
71 70 ▼1 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta 2:03:42
72 71 ▼1 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech 2:05:42
73 75 ▲2 Segaert Alec Bahrain – Victorious 10″ 2:07:11
74 74 – Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 2:07:38
75 84 ▲9 Rota Lorenzo Lotto Intermarché 2:11:25
76 76 – Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta 2:14:37
77 79 ▲2 Strong Corbin NSN Cycling Team 2:16:51
78 82 ▲4 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 2:17:43
79 78 ▼1 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 2:19:20
80 77 ▼3 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 2:19:54
81 88 ▲7 Jacobs Johan Groupama – FDJ United 2:20:17
82 94 ▲12 Bayer Tobias Alpecin – Premier Tech 2:21:57
83 83 – Aular Orluis Movistar Team 6″ 2:22:40
84 90 ▲6 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 2:23:44
85 85 – Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 2:25:31
86 80 ▼6 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12″ 2:25:52
87 101 ▲14 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 2:26:05
88 81 ▼7 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 6″ 2:26:31
89 86 ▼3 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 2:26:36
90 99 ▲9 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 2:28:11
91 98 ▲7 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 2:28:21
92 105 ▲13 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ 2:28:35
93 87 ▼6 Huens Axel Groupama – FDJ United 6″ 2:29:02
94 89 ▼5 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 2:29:48
95 91 ▼4 Ganna Filippo Netcompany INEOS 2:30:09
96 93 ▼3 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 10″ 2:30:30
97 108 ▲11 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 2:31:27
98 92 ▼6 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber 2:32:07
99 95 ▼4 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 2:32:45
100 100 – Rafferty Darren EF Education – EasyPost 2:32:58
101 96 ▼5 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 2:34:27
102 102 – van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 4″ ,,
103 113 ▲10 Shaw James EF Education – EasyPost 2:34:40
104 103 ▼1 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 2:39:29
105 97 ▼8 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 2:40:22
106 117 ▲11 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 2:41:30
107 104 ▼3 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 2:41:45
108 110 ▲2 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 2:43:10
109 106 ▼3 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 2:43:11
110 115 ▲5 Stannard Robert Bahrain – Victorious 2:44:53
111 120 ▲9 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 2:45:20
112 109 ▼3 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 2:46:17
113 111 ▼2 Barthe Cyril Groupama – FDJ United 2:47:31
114 112 ▼2 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech 2:47:40
115 107 ▼8 Magnier Paul Soudal Quick-Step 24″ 2:48:54
116 119 ▲3 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech 2:48:58
117 123 ▲6 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 2:49:56
118 114 ▼4 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 6″ 2:53:27
119 116 ▼3 Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 2:54:36
120 121 ▲1 García Cortina Iván Movistar Team 2:55:55
121 122 ▲1 Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber 2:57:25
122 118 ▼4 Ackermann Pascal Team Jayco AlUla 2:57:48
123 127 ▲4 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 2:59:46
124 125 ▲1 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 3:01:14
125 124 ▼1 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 3:03:51
126 126 – Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 3:05:34
127 128 ▲1 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 3:05:45
128 129 ▲1 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ 3:08:38
129 132 ▲3 Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 3:11:27
130 130 – Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 3:11:39
131 131 – van Uden Casper Team Picnic PostNL 3:14:42
132 134 ▲2 Milan Jonathan Lidl – Trek 6″ 3:14:56
133 136 ▲3 Penhoët Paul Groupama – FDJ United 3:15:01
134 135 ▲1 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech 3:15:55
135 133 ▼2 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 3:16:03
136 137 ▲1 Naberman Tim Team Picnic PostNL 3:20:35
137 138 ▲1 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek 3:21:39
138 139 ▲1 Smith Dion NSN Cycling Team 3:21:52
139 141 ▲2 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step 3:23:20
140 140 – Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 3:24:05
141 142 ▲1 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 3:26:21
142 143 ▲1 Mullen Ryan NSN Cycling Team 3:27:50
143 144 ▲1 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets 3:29:28
144 145 ▲1 Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 3:30:45
145 146 ▲1 Walscheid Max Lidl – Trek 3:31:29
146 151 ▲5 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 3:31:33
147 155 ▲8 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech 3:31:48
148 147 ▼1 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets 3:32:04
149 149 – de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 3:32:43
150 148 ▼2 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets 3:33:50
151 150 ▼1 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 4″ 3:35:30
152 152 – Consonni Simone Lidl – Trek 3:36:30
153 153 – Flynn Sean Team Picnic PostNL 3:36:44
154 154 – Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team 3:37:18
155 156 ▲1 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 3:38:25
156 158 ▲2 Livyns Arjen XDS Astana Team 3:40:02
157 157 – Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 3:40:16
158 159 ▲1 Malucelli Matteo XDS Astana Team 3:48:26
159 160 ▲1 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 3:49:40