Jannik Sinner si è arreso per 6-4, 6-2 a Novak Djokovic in 1h34′ nel 2° turno del Masters1000 di Montecarlo. Il muro del n.1 al mondo si è rivelato invalicabile per l’azzurro. L’altoatesino ha messo in atto un tennis di alto livello, tuttavia non ancora sufficiente per provare a sconfiggere uno dei tre più grandi giocatori della storia. Va detto che il serbo ha dato la sensazione di disporre del match a proprio piacimento: quando ha deciso di aumentare i giri del motore, l’italiano si è ritrovato con poche armi da opporre. In particolare le qualità difensive del balcanico hanno fatto la differenza.

Al termine dell’incontro Djokovic ha voluto comunque elogiare il portacolori del Bel Paese: “Io vivo a Montecarlo, mi alleno in questo club. È bello quindi giocare a casa. E’ stato un buon debutto. Oggi sapevo di dover rimanere concentrato su ogni punto. Sinner è in forma, è arrivato in finale a Miami. È un giocatore a tutto campo, in grado di colpire alla grande su ogni tipo di superficie. Jannik è il futuro del nostro sport, anzi forse è già il presente“. Insomma, una investitura vera e propria da parte del migliore al mondo. Anche se, c’è da scommetterci, Sinner non sarà affatto contento, come non lo era stato dopo la sconfitta con Rafael Nadal ai quarti di finale del Roland Garros 2020: per l’azzurro conta vincere sempre e comunque, a prescindere dall’avversario che si ritrova di fronte.

Il 19enne pusterese, già eliminato anche dal torneo di doppio (in coppia con Simone Bolelli si è arreso ai francesi Mahut-Herbert), potrà ora utilizzare i prossimi giorni per allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti. L’azzurrino sarà impegnato la prossima settimana a Barcellona, mentre andrà confermata la presenza nell’ATP di Monaco di Baviera che si svolgerà dal 26 aprile al 2 maggio (deciderà in base all’evolversi del torneo spagnolo). Di sicuro sarà ai nastri di partenza dei successivi Masters1000 di Madrid e Roma.

Attualmente Jannik Sinner occupa virtualmente la 19ma posizione nel ranking ATP. Chiaramente il torneo di Montecarlo sta entrando proprio ora nel vivo, dunque esiste la concreta possibilità che qualche giocatore possa scavalcarlo. Ad ogni modo potrà fare tesoro della salutare lezione odierna patita nei confronti di Novak Djokovic. Sovente è proprio dalle sconfitte che si traggono le indicazioni necessarie per porre le basi di grandi vittorie.

