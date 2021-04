Non vi sono dubbi che quanto accadrà nel secondo turno del Masters1000 di Montecarlo tra il n.1 del mondo Novak Djokovic e l’azzurrino Jannik Sinner sarà tra le attrazioni del torneo sulla terra rossa del Principato.

Quest’oggi l’altoatesino si è conquistato l’accesso al secondo round battendo in maniera convincente l’insidioso spagnolo Albert Ramos-Vinolas in due set, giocatore in passato finalista di questo torneo (2017). Un risultato che può dar fiducia a Jannik, reduce dalla Finale persa a Miami (Stati Uniti), dove qualche rimpianto per la gestione c’è.

Tuttavia, la giovane età (classe 2001) gli darà modo di rifarsi e, indubbiamente, affrontare Djokovic sarà assai formativo nella sua crescita in un contesto prestigioso: “Jannik è impressionante. Ha un ottimo carattere, una grande dedizione e lavora durissimo. E’ seguito da un grande staff, che conosco da tempo tempo. Ha tutte le qualità per diventare un campione“, le parole di Nole prima dell’inizio del “1000”.

Parole al miele quelle del serbo che riguardano soprattutto le attitudini caratteriali dell’italiano: “E’ molto ambizioso. Non sembra soddisfatto di quello che ha raggiunto finora. E’ bello vedere in lui questa fame“. A questo punto non resta che attendere quello che il campo ci dirà, ma dal punto di vista di Sinner sarà senza se e senza ma un bagaglio di esperienza molto importante.

Foto: LaPresse