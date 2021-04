LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: terza pole-position consecutiva per Sam Lowes! Sesta piazza per Marco Bezzecchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.53 La classifica conclusiva:

1 22 S. LOWES 1:42.901 2 87 R. GARDNER +0.023 3 97 X. VIERGE +0.174 4 79 A. OGURA +0.220 5 25 R. FERNANDEZ +0.261 6 72 M. BEZZECCHI +0.269 7 37 A. FERNANDEZ +0.358 8 75 A. ARENAS +0.403 9 16 J. ROBERTS +0.413 10 44 A. CANET +0.458

16.52 Terza pole consecutiva per Sam Lowes al termine di una Q2 perfetta. Sesto Marco Bezzecchi (Sky), il primo degli italiani.

16.50 Bandiera a scacchi! Bezzecchi termina sesto alle spalle di Raul Fernandez (KTM). Lowes mette in cassaforte la pole.

19.49 Ultimo giro per tutti! Delude al momento Joe Roberts (American Racing), solo decimo dopo aver controllato le due libere del venerdì. Caduta senza conseguenze per Lowes.

16.48 La classifica aggiornata:

1 22 S. LOWES 1:42.901 2 87 R. GARDNER +0.023 3 97 X. VIERGE +0.174 4 79 A. OGURA +0.220 5 72 M. BEZZECCHI +0.269 6 37 A. FERNANDEZ +0.358 7 75 A. ARENAS +0.403 8 44 A. CANET +0.458 9 25 R. FERNANDEZ +0.488 10 35 S. CHANTRA +0.553

16.48 Caduta per Yari Montella (Speed Up), non ci sono conseguenze per lui.

16.46 Sam Lowes si migliora e si conferma in pole! 1.42.901 per l’inglese.

16.45 Quinto tempo per Bezzecchi! L’italiano si mette alle spalle di Ai Ogura e conquista la seconda fila virtuale.

16.43 I piloti iniziano a rientrare ai box per il cambio gomme. Vediamo se qualcuno resterà in pista.

16.42 Sam Lowes risponde a Remy Gardner! Pole per il britannico in 1.42.918.

16.41 Gardner beffa Lowes! L’australiano, detentore del record del tracciato, conquista la leadership. Attendiamo una risposta dell’alfiere di Marc VDS.

16.40 Sam Lowes (Marc VDS) al comando! 1.43.916 per il britannico che conquista la pole provvisoria.

16.39 Nicolò Bulega! Ottima prestazione per l’italiano che firma il terzo tempo alle spalle di Arenas e Canet.

16.37 Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio inseguono la prima fila. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici!

16.35 Dopo le libere occhi puntati sulle due KTM dell’australiano Remy Gardner e dello spagnolo Raul Fernandez. I due sono i favoriti per questa Q2. Si parte! Green Flag!

16.32 Sam Lowes ha firmato entrambe le pole in Qatar e cerca il tris a Portimao. 15 minuti sono a disposizione dei protagonisti che sono pronti a dare spettacolo tra i sali e scendi di Portimao.

16.30 Ci prepariamo per la Q2, tra 10 minuti.

16.28 La classifica dei tempi della Q1, i migliori 4 passano nella seconda sessione:

1 35 S. CHANTRA 1:43.318 2 75 A. ARENAS +0.101 3 6 C. BEAUBIER +0.164 4 97 X. VIERGE +0.186 5 23 M. SCHROTTER +0.205 6 62 S. MANZI +0.454 7 19 L. DALLA PORTA +0.460 8 12 T. LUTHI +0.675 9 13 C. VIETTI +0.877 10 7 L. BALDASSARRI +0.951

16.25 Somkiat Chantra svetta nella Q1! Miglior crono di giornata per l’alfiere di casa Honda Asia in 1.43.318. Secondo tempo per Arenas davanti a Beaubier e Viergie.

16.24 Arbolino e Vietti inseguono la Q2, ma sono ancora lontani. Arenas resta il leader della classifica.

16.22 Ultimi due giri per tutti i protagonisti.

16.20 Albert Arenas entra in Top4 con il miglior tempo! 1.43.419 per il campione del mondo della Moto3. Nessun italiano in Q2 per il momento.

16.19 Marcel Schrotter (Intact GP) al comando! Il tedesco si migliora ed agguanta la leadership davanti a Chantra e Viergie.

16.17 Anche Lorenzo Baldassarri che si rialza senza problemi. Nel frattempo al comando sale Chantra con il tempo di 1.43.721. Stefano Manzi è al momento l’unico dei qualificati.

16.16 Scivolata per lo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up), non ci sono conseguenze per lui.

16.15 La classifica dopo il primo giro lanciato

1 35 S. CHANTRA 1:44.204 2 6 C. BEAUBIER +0.475 3 13 C. VIETTI +0.938 4 75 A. ARENAS +1.178 5 55 H. SYAHRIN +1.217 6 19 L. DALLA PORTA +2.272 7 77 M. PONS +2.446 8 62 S. MANZI +3.342 9 7 L. BALDASSARRI +4.043 10 64 B. BENDSNEYDER +4.068

16.13 Attendiamo i primi riferimenti crono metrici. Attenzione ai limiti del tracciato, ogni avuto sarà sanzionato con la cancellazione del tempo.

16.10 Green Flag! Scatta in questo momento la Q1!

16.08 La classifica combinata dopo la FP3 di questa mattina:

44 A.CANET SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO 1’44.283 13 1’43.752 14 1’42.494 12

2 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’43.946 14 0.149 0.149 1’43.761 16 1’42.643 13

3 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’43.905 16 0.378 0.229 1’43.144 13 1’42.872 15

4 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’44.304 15 0.445 0.067 1’43.855 18 1’42.939 18

5 42 M.RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’44.923 17 0.503 0.058 1’44.447 16 1’42.997 16

6 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.049 16 0.546 0.043 1’43.461 17 1’43.040 5

7 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’44.884 19 0.606 0.060 1’43.809 18 1’43.100 18

8 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’45.198 12 0.648 0.042 1’44.046 14 1’43.142 12

9 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’45.358 17 0.663 0.015 1’44.545 5 1’43.157 15

10 40 H.GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’44.780 11 0.702 0.039 1’43.832 14 1’43.196 14

11 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’44.707 16 0.721 0.019 1’44.446 16 1’43.215 17

12 5 Y.MONTELLA ITA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1’45.276 17 0.739 0.018 1’44.102 12 1’43.233 12

13 37 A.FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’45.029 17 0.745 0.006 1’44.187 14 1’43.239 16

14 21 F.DI GIANNANTO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’44.998 12 0.747 0.002 1’44.453 11 1’43.241 15

15 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’44.965 16 0.761 0.014 1’44.001 17 1’43.255 17

16 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’45.386 14 0.791 0.030 1’44.985 18 1’43.285 18

17 75 A.ARENAS SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO 1’45.366 16 0.843 0.052 1’43.866 14 1’43.337 13

18 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’44.714 15 0.868 0.025 1’44.564 9 1’43.362 20

19 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’44.275 15 0.883 0.015 1’43.894 17 1’43.377 8

20 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’45.569 16 0.919 0.036 1’44.418 15 1’43.413 15

21 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’45.542 15 0.949 0.030 1’45.053 10 1’43.443 14

22 9 J.NAVARRO SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1’44.526 16 0.971 0.022 1’44.491 17 1’43.465 12

23 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’45.892 16 1.069 0.098 1’44.943 14 1’43.563 15

24 7 L.BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’46.373 11 1.275 0.206 1’44.834 17 1’43.769 13

25 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’45.030 16 1.277 0.002 1’44.381 7 1’43.771 13

26 62 S.MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1’44.601 17 1.713 0.436 1’44.429 17 1’44.207 8

27 55 H.SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1’45.723 11 1.922 0.209 1’44.917 14 1’44.416 5

28 64 B.BENDSNEYDE NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’45.824 15 1.945 0.023 1’45.230 13 1’44.439 17

29 77 M.PONS SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’47.732 17 3.022 1.077 1’46.616 16 1’45.516 7

30 89 F.ROGERS GBR NTS RW Racing GP NTS 1’48.801 18 3.953 0.931

16.05 I protagonisti sono pronti a scendere in pista. I migliori 4 della Q1 si contenderanno la pole nella seconda sessione.

16.03 R. Fernandez, Robertes, Garzo, Lowes, Gardner, Montella, Bezzecchi, Ramirez, Vierge, Bulega, Ogura, A. Fernandez e Canet sono i piloti che accedono direttamente alla Q2.

16.00 La classifica della FP3 di questa mattina:

1 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 288.7 1’42.494

2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 286.4 1’42.643 0.149 / 0.149

3 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 285.7 1’42.872 0.378 / 0.229

4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 286.4 1’42.939 0.445 / 0.067

5 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 288.0 1’42.997 0.503 / 0.058

6 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 295.0 1’43.040 0.546 / 0.043

7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 286.4 1’43.100 0.606 / 0.060

8 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 288.7 1’43.142 0.648 / 0.042

9 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 294.2 1’43.157 0.663 / 0.015

10 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 288.7 1’43.196 0.702 / 0.039

11 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 284.2 1’43.215 0.721 / 0.019

12 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 289.5 1’43.233 0.739 / 0.018

13 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 288.7 1’43.239 0.745 / 0.006

14 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 284.9 1’43.241 0.747 / 0.002

15 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 287.2 1’43.255 0.761 / 0.014

16 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 284.9 1’43.285 0.791 / 0.030

17 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 287.2 1’43.337 0.843 / 0.052

18 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 291.8 1’43.362 0.868 / 0.025

19 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 284.9 1’43.377 0.883 / 0.015

20 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 284.2 1’43.413 0.919 / 0.036

21 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 291.8 1’43.443 0.949 / 0.030

22 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 288.0 1’43.465 0.971 / 0.022

23 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 287.2 1’43.563 1.069 / 0.098

24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 281.9 1’43.769 1.275 / 0.206

25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 288.7 1’43.771 1.277 / 0.002

26 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 289.5 1’44.207 1.713 / 0.436

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 287.2 1’44.416 1.922 / 0.209

28 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 286.4 1’44.439 1.945 / 0.023

29 77 Miquel PONS SPA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 281.9 1’45.516 3.022 / 1.077

30 89 Fraser ROGERS GBR NTS RW Racing GP NTS 281.9 1’46.447 3.953 / 0.931

15.57 Tutto è pronto nella regione dell’Algarve per la terza qualifica del Mondiale Moto2. Sam Lowes, a segno nel doubleheader di Losail, è l’uomo da battere, ma tutto può succedere dopo delle prove libere molto spettacolari.

15.55 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alle qualifiche del Gran Premio del Portogallo per la Moto2.

12.47 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 16.10 per la Q1. Un saluto a tutti!

12.46 La classifica al termine della FP3.

1 87 R. GARDNER 1:42.643 2 16 J. ROBERTS +0.229 3 22 S. LOWES +0.296 4 42 M. RAMIREZ +0.354 5 25 R. FERNANDEZ +0.397 6 72 M. BEZZECCHI +0.457 7 96 J. DIXON +0.499 8 44 A. CANET +0.505 9 79 A. OGURA +0.514 10 40 H. GARZO +0.553

12.44 Gardner, Roberts, Lowes, Ramirez, Bezzecchi, R. Fernandez, Dixon, Canet, Ogura, Garzo, Bulega, Montella, Fernandez e Di Giannantonio passano direttamente in Q2.

12.44 Secondo posto per Roberts, mentre Viergie ed A. Fernandez si confermano nella combinata.

12.42 Marco Bezzecchi si migliora e sale al settimo posto, Nicolò Bulega entra nella Q2 virtuale con il dodicesimo crono.

12.41 Ultimo giro per tutti! Un minuto alla bandiera a scacchi.

12.39 Aron Canet al comando! Lo spagnolo di Aspar strappa la miglior prestazione della combinata e della FP3

12.37 Che giro per Remy Gardner! L’australiano di KTM sfiora il record della pista in 1.42.643! L’autore della pole dello scorso anno precede il teammate Fernandez e Roberts, unico nella combinata a mantenere il crono di ieri.

12.35 Montella strappa il sesto tempo della combinata! Celestino Vietti (Sky) sfiora la Top15.

12.34 Lowes si conferma al quarto posto, mentre si migliora Yari Montella (Speed Up).

12.32 Sam Lowes! Quarto crono e parziali record per il britannico nel secondo e nel terzo intertempo. L’inglese fatica nel settore finale.

12.30 Lo statunitense Cameron Beaubier (American Racing) strappa il tredicesimo crono assoluto, mentre attenzione a Sam Lowes (Marc VDS).

12.28 Scivolata per Stefano Manzi (Pons) in curva 8. Non ci sono conseguenze per lui.

12.26 Bezzecchi, quarto al momento, resta il migliore degli italiani a 15 minuti dalla conclusione della FP3.

12.24 La classifica aggiornata:

1 25 R. FERNANDEZ 1:43.040 2 87 R. GARDNER +0.138 3 16 J. ROBERTS +0.263 4 72 M. BEZZECCHI +0.295 5 40 H. GARZO +0.297 6 97 X. VIERGE +0.306 7 23 M. SCHROTTER +0.337 8 37 A. FERNANDEZ +0.440 9 44 A. CANET +0.466 10 22 S. LOWES +0.468

12.23 I piloti tornano in pista per un nuovo stint. Attendiamo nuovi riscontri cronometrici.

12.21 Raul Fernandez, leader della graduatoria, ha al momento un passo incredibile! Lo spagnolo sul giro e sul passo gara sembra imbattibile.

12.19 Il tedesco Marcel Schrötter (Intact GP) entra nella Top14 ed esclude per il momento dalla Q2 il nostro Arbolino.

12.18 Nel frattempo lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac/MotoGP) viene portato all’ospedale dopo la brutta scivolata avvenuta in curva 7.

12.16 R. Fernandez, Roberts, Bezzecchi, Garzo, A. Fernandez, Lowes, Montella, Dixon, Luthi, Arenas, Vierge ed Arbolino sono al momento iscritti alla Q2 di questo pomeriggio.

12.14 Raul Fernandez! Nuovo leader della FP3 e della combinata con il tempo di 1.43.040. Roberts è secondo davanti a Bezzecchi.

12.13 Scivolata senza conseguenze per Pons (MV Agusta) in T5.

12.12 Dixon si conferma nella Top10 della combinata, mentre Tony Arbolino (Intact GP) accede alla Q2 con il quattordicesimo crono.

12.10 Raul Fernandez precede Marco Bezzecchi nella graduatoria della FP3. Lo spagnolo di casa KTM ha al momento detta il passo in 1.43.480.

12.09 Il riferimento della combinata è il tempo di 1.43.144 dell’americano Joe Roberts (Italtrans).

12.07 La classifica aggiornata dopo il primo passaggio sul traguardo:

1 40 H. GARZO 1:44.550 2 35 S. CHANTRA +0.299 3 25 R. FERNANDEZ +0.357 4 37 A. FERNANDEZ +0.371 5 9 J. NAVARRO +0.427 6 42 M. RAMIREZ +0.515 7 14 T. ARBOLINO +0.619 8 44 A. CANET +0.620 9 87 R. GARDNER +0.633 10 72 M. BEZZECCHI +0.681

12.06 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Tutti subito in pista per cercare il tempo.

12.04 Tutti in pista a Portimao! Scatta la FP3 per la Moto2.

12.02 I piloti sono pronti a scendere in pista per la FP3 della Moto2. Tra pochissimo si parte a Portimao!

11.59 La pista dovrebbe permettere ai protagonisti di abbattere i tempi di ieri. Attendiamo l’avvio dell’attività per la Moto2.

11.57 Termina in questo momento la sessione per quanto riguarda la MotoGP. La FP3 della classe regina è stata interrotta a 5 minuti dalla fine per una brutta caduta di Jorge Martin (Pramac/Ducati).

11.55 Al momento sono solo due i piloti presenti nella Q2 dopo la FP3. Segnaliamo la presenza di Marco Bezzecchi (Sky) e di Yari Montella, esordiente nella categoria con Speed Up.

11.52 Attendiamo comunicazioni sull’orario di partenza. La sessione inizierà con un leggero ritardo vista la bandiera rossa nella MotoGP.

11.48 Il sole splende oggi a Portimao. A differenza di ieri è escluso il rischio pioggia.

11.46 La classifica combinata dopo la FP2:

16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’43.905 16 1’43.144 13

2 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’44.049 16 1’43.461 17 0.317 0.317

3 44 A.CANET SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO 1’44.283 13 1’43.752 14 0.608 0.291

4 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’43.946 14 1’43.761 16 0.617 0.009

5 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’44.884 19 1’43.809 18 0.665 0.048

6 40 H.GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’44.780 11 1’43.832 14 0.688 0.023

7 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’44.304 15 1’43.855 18 0.711 0.023

8 75 A.ARENAS SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO 1’45.366 16 1’43.866 14 0.722 0.011

9 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’44.275 15 1’43.894 17 0.750 0.028

10 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’44.965 16 1’44.001 17 0.857 0.107

11 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’45.198 12 1’44.046 14 0.902 0.045

12 5 Y.MONTELLA ITA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1’45.276 17 1’44.102 12 0.958 0.056

13 37 A.FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’45.029 17 1’44.187 14 1.043 0.085

14 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’45.030 16 1’44.381 7 1.237 0.194

15 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’45.569 16 1’44.418 15 1.274 0.037

16 62 S.MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1’44.601 17 1’44.429 17 1.285 0.011

17 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’44.707 16 1’44.446 16 1.302 0.017

18 42 M.RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’44.923 17 1’44.447 16 1.303 0.001

19 21 F.DI GIANNANTO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’44.998 12 1’44.453 11 1.309 0.006

20 9 J.NAVARRO SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1’44.526 16 1’44.491 17 1.347 0.038

21 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’45.358 17 1’44.545 5 1.401 0.054

22 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’44.714 15 1’44.564 9 1.420 0.019

23 7 L.BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’46.373 11 1’44.834 17 1.690 0.270

24 55 H.SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1’45.723 11 1’44.917 14 1.773 0.083

25 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’45.892 16 1’44.943 14 1.799 0.026

26 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’45.386 14 1’44.985 18 1.841 0.042

27 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’45.542 15 1’45.053 10 1.909 0.068

28 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’45.824 15 1’45.230 13 2.086 0.177

29 77 M.PONS SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’47.732 17 1’46.616 16 3.472 1.386

30 89 F.ROGERS GBR NTS RW Racing GP NTS 1’48.801 18 1’47.841 18 4.697 1.225

11.44 Lo spettacolo è assicurato nella sessione che ci apprestiamo a vivere, sessione che determinerà i 14 piloti che passeranno direttamente in Q2.

11.42 La classifica della FP2 di ieri pomeriggio della Moto2:

1 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 278.3 1’43.144

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 285.7 1’43.461 0.317 / 0.317

3 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 278.3 1’43.752 0.608 / 0.291

4 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 281.2 1’43.761 0.617 / 0.009

5 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 280.5 1’43.809 0.665 / 0.048

6 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 282.7 1’43.832 0.688 / 0.023

7 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 277.6 1’43.855 0.711 / 0.023

8 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 283.4 1’43.866 0.722 / 0.011

9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 277.6 1’43.894 0.750 / 0.028

10 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 279.0 1’44.001 0.857 / 0.107

11 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 277.6 1’44.046 0.902 / 0.045

12 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 282.7 1’44.102 0.958 / 0.056

13 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 280.5 1’44.187 1.043 / 0.085

14 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 281.2 1’44.381 1.237 / 0.194

15 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 276.2 1’44.418 1.274 / 0.037

16 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 281.2 1’44.429 1.285 / 0.011

17 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 282.7 1’44.446 1.302 / 0.017

18 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 281.9 1’44.447 1.303 / 0.001

19 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 280.5 1’44.453 1.309 / 0.006

20 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 279.0 1’44.491 1.347 / 0.038

21 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 281.9 1’44.545 1.401 / 0.054

22 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 282.7 1’44.564 1.420 / 0.019

23 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 273.4 1’44.834 1.690 / 0.270

24 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 276.9 1’44.917 1.773 / 0.083

25 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 278.3 1’44.943 1.799 / 0.026

26 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 277.6 1’44.985 1.841 / 0.042

27 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 279.0 1’45.053 1.909 / 0.068

28 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 278.3 1’45.230 2.086 / 0.177

29 77 Miquel PONS SPA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 275.5 1’46.616 3.472 / 1.386

30 89 Fraser ROGERS GBR NTS RW Racing GP NTS 274.8 1’47.841 4.697 / 1.225

11.40 La sessione potrebbe ritardare di alcuni minuti in seguito ad una brutta caduta dello spagnolo Jorge Martin (Pramac/Ducati) alla curva 7 dello splendido tracciato di Portimao.

11.38 Tutto è pronto per la scenda giornata di attività a Portimao, circuito che accoglie il terzo appuntamento del Motomondiale dopo il doubleheader in quel di Losail.

11.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio del Portogallo per quanto riguarda i protagonisti della Moto2.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 e delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo per quanto riguarda i protagonisti della Moto2. Le emozioni sono garantite tra i sali e scendi della spettacolare pista che sorge nella regione dell’Algarve.

Al termine delle due libere di ieri, Joe Roberts guida il gruppo. L’americano di casa Italtrans ha firmato il miglior crono in 1.43.144 davanti allo spagnolo Raul Fernandez (KTM) e all’iberico Aron Canet (Aspar). Ottima prestazione nella giornata di ieri anche per l’australiano Remy Gardner, quarto in FP2 davanti al nostro Marco Bezzecchi.

Il romagnolo di Sky è il migliore degli italiani nella classifica combinata con il tempo di 1.43.809. Delude Sam Lowes che al momento si colloca in settima posizione dopo due sessioni mediocri. Il britannico di casa Marc VDS è chiamato ad una risposta nella FP3, sessione che determinerà i 14 piloti che passeranno direttamente in Q2.

Appuntamento alle 11.55 per la Diretta Live della FP3 del Gran Premio del Portogallo per quanto riguarda la Moto2 2021. Buon Divertimento!

