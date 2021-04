Moto2, Joe Roberts è il più rapido in FP1 a Portimao davanti a Gardner e Fernandez. Lontano Marco Bezzecchi

Joe Roberts comincia nel migliore dei modi il weekend e firma il miglior tempo assoluta al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2021, terza tappa stagionale del Mondiale Moto2. L’americano è stato il più rapido del lotto fermando il cronometro in 1’43″905 e mettendo ancora una volta in evidenza tutte le sue qualità sul giro secco.

Seconda piazza per l’australiano Remy Gardner, vincitore proprio a Portimao nel GP Portogallo 2020 e subito capace di trovare un buon ritmo anche oggi in sella alla Kalex del Team Red Bull KTM Ajo. 41 millesimi di distacco dalla vetta per Gardner, che ha preceduto di un decimo il compagno di squadra iberico Raul Fernandez. Il rookie spagnolo si è inserito brillantemente in terza posizione a 144 millesimi dalla testa, dimostrando un ottimo potenziale anche lontano dal Qatar.

Buoni riscontri anche per il tedesco Marcel Schrotter, 4° a 0.370, per lo spagnolo Aron Canet, 5° a 0.378, per il britannico Sam Lowes (leader del campionato), 6° a 0.399, e per l’iberico Jorge Navarro, 7° a 0.621. Stefano Manzi è il migliore degli italiani in ottava piazza, subito davanti al connazionale Nicolò Bulega. Più attardato Marco Bezzecchi, 12° a quasi 1″ dal leader della sessione, mentre è 15° il romano Fabio Di Giannantonio.

CLASSIFICA FP1 GP PORTOGALLO 2021 MOTO2

1 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 282.7 1’43.905

2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 285.7 1’43.946 0.041 / 0.041

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 288.0 1’44.049 0.144 / 0.103

4 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 283.4 1’44.275 0.370 / 0.226

5 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 284.2 1’44.283 0.378 / 0.008

6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 286.4 1’44.304 0.399 / 0.021

7 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 285.7 1’44.526 0.621 / 0.222

8 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 285.7 1’44.601 0.696 / 0.075

9 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 285.7 1’44.707 0.802 / 0.106

10 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 288.0 1’44.714 0.809 / 0.007

11 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 284.9 1’44.780 0.875 / 0.066

12 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 285.7 1’44.884 0.979 / 0.104

13 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 286.4 1’44.923 1.018 / 0.039

14 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 284.2 1’44.965 1.060 / 0.042

15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 290.3 1’44.998 1.093 / 0.033

16 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 287.2 1’45.029 1.124 / 0.031

17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 284.9 1’45.030 1.125 / 0.001

18 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 282.7 1’45.198 1.293 / 0.168

19 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 284.9 1’45.276 1.371 / 0.078

20 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 286.4 1’45.358 1.453 / 0.082

21 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 286.4 1’45.366 1.461 / 0.008

22 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 288.0 1’45.386 1.481 / 0.020

23 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 290.3 1’45.542 1.637 / 0.156

24 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 287.2 1’45.569 1.664 / 0.027

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 282.7 1’45.723 1.818 / 0.154

26 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 282.7 1’45.824 1.919 / 0.101

27 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 287.2 1’45.892 1.987 / 0.068

28 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 282.7 1’46.373 2.468 / 0.481

29 77 Miquel PONS SPA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 279.0 1’47.732 3.827 / 1.359

30 89 Fraser ROGERS GBR NTS RW Racing GP NTS 279.7 1’48.801 4.896 / 1.069

Credit: MotoGP.com Press