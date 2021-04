Moto2, GP Portogallo 2021: Sam Lowes punta al terzo successo di fila, Gardner e Fernandez gli avversari più temibili

Il Motomondiale sbarca finalmente in Europa questo fine settimana per il Gran Premio del Portogallo 2021, terzo round della stagione e primo atto del lungo tour in giro per il Vecchio Continente. Grande attesa dunque a Portimao per vedere il primo vero confronto diretto dell’anno lontano da Losail, sede dei test invernali e dei primi due GP stagionali. In Moto2 Sam Lowes si presenta in Algarve da leader del Mondiale a punteggio pieno, con 50 punti su 50 dopo due gare.

Il britannico ha cominciato il campionato nel migliore dei modi, evidenziando in Qatar una netta superiorità rispetto alla concorrenza sia sul giro secco che sul passo gara, quindi va considerato il grande favorito per il successo (sarebbe il terzo di seguito nel 2021) anche a Portimao. Lowes inoltre ha già dimostrato di poter andare molto forte sul tracciato lusitano, portando a casa un significativo terzo posto in condizioni fisiche precarie nell’ultimo round del Mondiale 2020.

L’impressione è che gli avversari più temibili del trentenne nativo di Lincoln possano rivelarsi gli stessi del GP di Doha: Remy Gardner, Raul Fernandez e – un gradino sotto, sulla carta – Marco Bezzecchi. La coppia del Team Red Bull KTM Ajo sembra davvero in grande spolvero per quanto visto a Losail ed entrambi i piloti hanno vinto a Portimao l’anno scorso nelle rispettive classi.

L’australiano Gardner, 2° in campionato a quota 40 punti con due secondi posti consecutivi in Qatar, è stato l’unico in grado di tenere il passo (senza riuscire a sorpassare) di Lowes fino alla bandiera a scacchi nel GP di Doha, inoltre nel 2020 ha centrato una fantastica doppietta pole-vittoria proprio a Portimao sempre in Moto2. Attenzione anche alla rivelazione Raul Fernandez, capace di salire sul podio alla seconda gara della carriera nella classe mediana e dominatore del GP Portogallo 2020 in Moto3.

Per l’Italia le speranze di podio sono riposte principalmente sul riminese Marco Bezzecchi, 4° nel Mondiale a -24 dal leader Lowes dopo aver portato a casa due buoni piazzamenti nel doubleheader qatariota. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, ai piedi del podio anche nell’ultima edizione del Gran Premio lusitano, è chiamato a salire di colpi in termini di ritmo gara per provare a restare in lotta per la vittoria fino alle ultime tornate. Numerosi gli outsider a caccia di un piazzamento di prestigio, tra cui il romano Fabio Di Giannantonio, l’americano Joe Roberts, il britannico Jake Dixon e gli spagnoli Augusto Fernandez e Aron Canet.

Credit: MotoGP.com Press