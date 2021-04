LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: Fernandez vince per la prima volta in carriera! Canet e Gardner chiudono il podio. Sesto Bezzecchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.14 Grazie a tutti per averci seguito in questa diretta. Un saluto a tutti!

16.13 Sesto posto per Bezzecchi, il migliore degli italiani. Difficoltà per il romagnolo dopo una prima fase incredibile.

16.12 La classifica conclusiva della gara:

1 25 R. FERNANDEZ 39:47.377 2 44 A. CANET +1.600 3 87 R. GARDNER +1.968 4 16 J. ROBERTS +2.397 5 37 A. FERNANDEZ +5.622 6 72 M. BEZZECCHI +6.344 7 97 X. VIERGE +7.360 8 40 H. GARZO +12.540 9 6 C. BEAUBIER +14.989 10 23 M. SCHROTTER +15.240

16.11 Raul Fernandez vince il GP del Portogallo! Primo successo in Moto2 per l’iberico che precede Aron Canet e Remy Gardner, nuovo leader del Mondiale dopo le prime tre competizioni.

-1 Lotta a tre per il secondo posto! Canet deve difendersi da Roberts e da Gardner.

-2 Gardner cerca di conquistare il terzo posto, una missione che appare molto difficile al momento visto il passo di Roberts.

-3 Fernandez allunga! Gara perfetta dell’iberico che si avvicina al successo. Canet è secondo davanti a Roberts.

-4 Raul Fernandez! Lo spagnolo conquista il comando delle operazioni e si avvicina al successo. Bezzecchi scivola sesto.

-5 Raul Fernandez insegue il primo acuto in carriera nel circuito che lo scorso novembre lo vide trionfare in Moto3.

-5 Fernandez! Giro veloce e sorpasso ai danni di Roberts, lungo in T1.

-6 Canet conquista il comando delle operazioni, mentre Bezzecchi alza bandiera bianca contro Raul Fernandez.

-7 Errore di Gardner che lascia a Bezzecchi la terza posizione in questo momento. L’italiano cerca il podio, mentre Canet prova a passare al comando.

-8 La classifica aggiornata:

1 16 J. ROBERTS 26:12.426 2 44 A. CANET +0.359 3 87 R. GARDNER +0.490 4 72 M. BEZZECCHI +0.980 5 25 R. FERNANDEZ +1.106 6 97 X. VIERGE +1.553 7 37 A. FERNANDEZ +1.869 8 40 H. GARZO +8.345 9 6 C. BEAUBIER +8.872 10 23 M. SCHROTTER +8.941

-9 Bezzecchi non riesce ad attaccare Gardner e deve guardarsi da Fernandez. Caduta per Dixon, fortunatamente senza conseguenze.

-10 Roberts al comando davanti a Canet e Gardner. Bezzecchi resta al quarto posto.

-11 La classifica aggiornata:

1 16 J. ROBERTS 21:01.533 2 44 A. CANET +0.333 3 87 R. GARDNER +0.623 4 72 M. BEZZECCHI +0.885 5 25 R. FERNANDEZ +1.090 6 97 X. VIERGE +1.445 7 37 A. FERNANDEZ +1.677 8 96 J. DIXON +6.719 9 6 C. BEAUBIER +6.924 10 23 M. SCHROTTER +7.081

-12 Caduta in curva 1 per Bulega e Vietti. I due discutono dopo il contatto.

-12 Canet risponde, ma Roberts non ci sta. Perde tempo Bezzecchi che viene beffato da Gardner.

-13 Che mossa di Roberts in T1! L’americano approfitta della lotta tra Canet e Bezzecchi per prendere la leadership!

-14 Errore di Gardner in T3, mentre Aron Canet (Aspar) attacca Bezzecchi.

-14 Altro giro al limite per Gardner che chide il gap con Bezzecchi! Difficoltà per l’italiano che sul passo cede a Gardner e Roberts.

-15 Attenzione a Gardner che guadagna un 4 decimi su Bezzecchi che inizia a faticare contro l’australiano.

-16 Resta invariato il gap tra i primi due. Bezzecchi mantiene un secondo di margine.

-17 La classifica aggiornata:

1 72 M. BEZZECCHI 7:01.767 2 87 R. GARDNER +0.297 3 16 J. ROBERTS +0.406 4 25 R. FERNANDEZ +0.570 5 44 A. CANET +0.974 6 97 X. VIERGE +1.005 7 37 A. FERNANDEZ +1.121 8 6 C. BEAUBIER +1.540 9 79 A. OGURA +1.721 10 35 S. CHANTRA +1.770

-18 Roberts e Gardner cercano di recuperare, ma Bezzecchi allunga! Sale ad 1.3 il gap del romagnolo.

-19 Cadua per Montella, Chantra in T1, mentre Ogura scivola in T5. Bezzecchi allunga!

-19 La classifica aggiornata:

1 72 M. BEZZECCHI 7:01.767 2 87 R. GARDNER +0.297 3 16 J. ROBERTS +0.406 4 25 R. FERNANDEZ +0.570 5 44 A. CANET +0.974 6 97 X. VIERGE +1.005 7 37 A. FERNANDEZ +1.121 8 6 C. BEAUBIER +1.540 9 79 A. OGURA +1.721 10 35 S. CHANTRA +1.770

-19 Ancora Bezzecchi! Gardner cede all’italiano che in questo momento ha obiettivamente qualcosa in più.

-20 Torna leader Gardner! Bezzecchi segue l’australiano mentre lo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up) scivola in T5.

-21 MARCO BEZZECCHI! Attacco e sorpasso del romagnolo che conquista in T1 il comando su Gardner. Secondo posto per Roberts.

-22 Termina il primo giro con Bezzecchi che attacca Gardner. Attenzione a Roberts che conquista il terzo posto. Viergie perde una posizione.

-23 INCREDIBILE A PORTIMAO!!! Violenta caduta per Sam Lowes in curva 1! Bezzecchi sale al secondo posto in T1 alle spalle di Gardner. Vierge sale terzo.

15.30 Si parte a Portimao! Attesa per Marco Bezzecchi contro KTM e Lowes

15.28 Scatta il giro di formazione. Ultimi metri prima del GP.

15.26 La Top10 alla vigilia del GP

1 22 S. LOWES 1:42.901 2 87 R. GARDNER +0.023 3 97 X. VIERGE +0.174 4 79 A. OGURA +0.220 5 72 M. BEZZECCHI +0.269 6 37 A. FERNANDEZ +0.358 7 75 A. ARENAS +0.403 8 16 J. ROBERTS +0.413 9 44 A. CANET +0.458 10 25 R. FERNANDEZ +0.488

15.23 Marco Bezzecchi è il primo degli italiani della griglia. Il romagnolo di casa Sky cerca conferme in una pista che anche nel 2020 lo vide faticare.

15.20 Sam Lowes insegue il terzo successo consecutivo in stagione dopo aver realizzato ieri il best lap in qualifica. Attenzione alle KTM, molto veloci sin dalla FP1.

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 288.7 1’42.447

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 291.1 1’42.579 0.132 / 0.132

3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 286.4 1’42.756 0.309 / 0.177

4 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 284.9 1’42.958 0.511 / 0.202

5 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 292.6 1’43.006 0.559 / 0.048

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 291.1 1’43.039 0.592 / 0.033

7 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 284.9 1’43.245 0.798 / 0.206

8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 287.2 1’43.264 0.817 / 0.019

9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 288.0 1’43.339 0.892 / 0.075

10 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 290.3 1’43.383 0.936 / 0.044

11 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 292.6 1’43.415 0.968 / 0.032

12 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 291.8 1’43.486 1.039 / 0.071

13 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 291.1 1’43.486 1.039

14 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 284.2 1’43.492 1.045 / 0.006

15 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 289.5 1’43.525 1.078 / 0.033

16 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 289.5 1’43.540 1.093 / 0.015

17 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 287.2 1’43.554 1.107 / 0.014

18 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 289.5 1’43.573 1.126 / 0.019

19 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 288.7 1’43.599 1.152 / 0.026

20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 280.5 1’43.677 1.230 / 0.078

21 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 288.7 1’43.714 1.267 / 0.037

22 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 294.2 1’43.731 1.284 / 0.017

23 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 287.2 1’43.748 1.301 / 0.017

24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 291.1 1’43.941 1.494 / 0.193

25 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 291.8 1’43.972 1.525 / 0.031

26 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 290.3 1’44.216 1.769 / 0.244

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 285.7 1’45.326 2.879 / 1.110

28 77 Miquel PONS SPA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 281.9 1’46.136 3.689 / 0.810

29 89 Fraser ROGERS GBR NTS RW Racing GP NTS 285.7 1’46.537 4.090 / 0.401

21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 281.2 1’42.924 0.023 / 0.023

3 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 281.2 1’43.075 0.174 / 0.151

4 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 287.2 1’43.121 0.220 / 0.046

5 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 281.9 1’43.170 0.269 / 0.049

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 283.4 1’43.259 0.358 / 0.089

7 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 281.2 1’43.304 0.403 / 0.045

8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 276.9 1’43.314 0.413 / 0.010

9 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 278.3 1’43.359 0.458 / 0.045

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 281.2 1’43.389 0.488 / 0.030

11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 281.2 1’43.454 0.553 / 0.065

12 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 281.9 1’43.472 0.571 / 0.018

13 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 284.9 1’43.475 0.574 / 0.003

14 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 280.5 1’43.664 0.763 / 0.189

15 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 281.9 1’43.676 0.775 / 0.012

16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 279.7 1’43.744 0.843 / 0.068

17 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 282.7 1’43.841 0.940 / 0.097

18 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 280.5 1’44.003 1.102 / 0.162ri

15.12 Lo spettacolo è assicurato a Portimao, sede del terzo atto della stagione. Il sole splende a Portimao e non dovrebbe piovere.

15.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP del Portogallo per quanto riguarda la Moto2.

12.24 Grazie a tutti per averci seguito durante questa sessione. Appuntamento oggi pomeriggio alle 15.30 per la terza prova della stagione! Un saluto a tutti!

11.22 La classifica del warm-up per i protagonisti della Moto2.

1 87 R. GARDNER 1:42.447 2 25 R. FERNANDEZ +0.132 3 22 S. LOWES +0.309 4 44 A. CANET +0.511 5 72 M. BEZZECCHI +0.559 6 37 A. FERNANDEZ +0.592 7 23 M. SCHROTTER +0.798 8 16 J. ROBERTS +0.817 9 35 S. CHANTRA +0.892 10 97 X. VIERGE +0.936

11.20 Bandiera a scacchi! Termina la sessione con Gardner al comando davanti a Fernandez e Lowes. Marco Bezzecchi si conferma quinto.

11.19 Torna al secondo posto Fernandez! Che passo per l’iberico che nel 2020 vinse il GP di Portimao in Moto3.

11.17 Lowes passa secondo e si inserisce tra le due KTM. Gardner al comando con il tempo di 1.42.447.

11.15 Aron Canet sale al terzo posto lo spagnolo, ma occhio a Lowes.

11.14 Raul Fernandez! Best lap per lo spagnolo di KTM in 1.42.877. Le moto austriache precedono Lowes, terzo davanti a Bezzecchi.

11.12 La classifica aggiornata:

1 87 R. GARDNER 1:42.922 2 72 M. BEZZECCHI +0.084 3 25 R. FERNANDEZ +0.114 4 44 A. CANET +0.163 5 35 S. CHANTRA +0.417 6 22 S. LOWES +0.451 7 37 A. FERNANDEZ +0.535 8 97 X. VIERGE +0.754 9 13 C. VIETTI +0.806 10 62 S. MANZI +0.979

11.10 Marco Bezzecchi! Secondo tempo per il romagnolo di Sky che avvicina il nuovo best lap di Garner, al comando con il crono di 1.42.922.

11.09 Gardner! Miglior crono assoluto per la KTM con il tempo di 1.43.055! Ottima prestazione per l’australiano che è uno dei favoriti per l’evento odierno

11.07 Aron Canet (Aspar) al comando, ma attendiamo il passaggio di Remy Gardner (KTM). L’australiano attacca lo spagnolo.

11.06 Pista scivolosa! Di Giannantonio ha perso dell’olio nel terzo settore della pista. La sessione continua e non viene interrotta.

11.05 Augusto Fernandez guida il gruppo dopo il primo passaggio in 1.44.737. Attendiamo i riferimenti cronometrici.

11.03 Subito problemi per Fabio Di Giannantonio. Il pilota Gresini deve fermarsi per un danno meccanico.

11.02 Tutti in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

11.00 Bandiera verde! Inizia il warm-up per la Moto2.

10.57 I piloti si preparano a scendere in pista per gli ultimi giri prima del GP del Portogallo.

10.54 Attenzione ai limiti della pista nella sessione che ci apprestiamo a vivere ed in gara. Dopo tre avvertimenti scatta la sanzione.

10.52 Marco Bezzecchi è il migliore degli italiani sulla griglia di partenza. Il romagnolo partirà in quinta posizione

10.50 Terza pole del 2021 per Sam Lowes. Il leader del Mondiale ha dato spettacolo a Losail ed è pronto a confermarsi in un circuito che conosce bene.

10.48 Il sole splende in quel di Portimao. In questo momento sono in pista i protagonisti della MotoGP per il loro warm-up.

10.43 La classifica del Mondiale dopo il doubleheader di Portimao:

1 Sam LOWES Kalex GBR 50

2 Remy GARDNER Kalex AUS 40

3 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 27

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 26

5 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 22

6 Celestino VIETTI Kalex ITA 13

7 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 12

8 Ai OGURA Kalex JPN 11

9 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 11

10 Joe ROBERTS Kalex USA 10

11 Jake DIXON Kalex GBR 9

12 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 9

13 Stefano MANZI Kalex ITA 8

14 Marcel SCHROTTER Kalex GER 8

15 Xavi VIERGE Kalex SPA 7

16 Tony ARBOLINO Kalex ITA 5

17 Cameron BEAUBIER Kalex USA 5

18 Aron CANET Boscoscuro SPA 3

19 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 2

20 Albert ARENAS Boscoscuro SPA 1

21 Thomas LUTHI Kalex SWI 1

22 Hector GARZO Kalex SPA

23 Nicolò BULEGA Kalex ITA

24 Yari MONTELLA Boscoscuro ITA

25 Somkiat CHANTRA Kalex THA

26 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta ITA

27 Hafizh SYAHRIN NTS MAL

28 Tommaso MARCON ITA

10.42 Tutto è pronto per la prima prova europea della stagione, competizione in cui ci attendiamo una bella lotta per il successo.

10.39 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del Gran Premio del Portogallo per quanto riguarda la Moto2

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Sul tracciato di Portimao la giornata inizierà alle ore 11.00 italiane con il warm-up, quindi la gara si correrà alle ore 15.30.

Chi conquisterà la vittoria sul circuito dell’Algarve? Dire Sam Lowes è fin troppo facile. Il britannico, reduce da due successi consecutivi a Losail, ieri ha stampato anche la terza pole position di fila, confermando come la classe mediana sia il suo territorio di caccia preferito. Alle sue spalle, ancora una volta, il suo rivale numero uno: l’australiano Remy Gardner.

Il primo degli italiani è Marco Bezzecchi, che ha concluso al quinto posto, mentre bisogna scendere fino alla quindicesima casella per incontrare Nicolò Bulega, con Fabio Di Giannantonio sedicesimo e Yari Montella diciottesimo. In poche parole la pattuglia italiana deve scuotersi, con il portacolori dello Sky Racing Team VR46 che non sembra ancora pronto per lottare ad armi pari con Sam Lowes e Remy Gardner.

La domenica del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale Moto2 2021 inizierà alle ore 11.00 italiane con il warm-up, quindi la gara si correrà alle ore 15.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo di Portimao.

Credit: MotoGP.com Press