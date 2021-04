Moto2, risultato FP3 GP Portogallo 2021: Remy Gardner il più veloce, Marco Bezzecchi 6° a Portimao

E’ stato l’australiano Remy Gardner il più veloce della terza sessione di prove libere del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di Moto2.

Sul tracciato di Portimao il centauro del Red Bull KTM Ajo ha fermato i cronometri sul tempo di 1’42″643, a precedere l’americano Joe Roberts in sella alla Kalex dell’Italtrans Racing Team (+0″229) e il leader del campionato Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) a 0″296 dalla vetta. Una grande dimostrazione di forza di Gardner che, su un circuito tecnico come quello lusitano, ha fatto vedere di saperci fare e si candida a un ruolo da protagonista in vista del time-attack pomeridiano e della corsa domenicale.

Come al solito, grande equilibrio in questa classe, basti pensare che i primi dieci sono racchiusi in poco più di mezzo secondo. In quarta posizione troviamo lo spagnolo Marcos Ramirez (American Racing) a 0″354 davanti all’altro iberico Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) a 0″397, a Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) a 0″457, al britannico Jake Dixon (Petronas Sprinta Racing) a 0″499, all’iberico Aron Canet (Solunion Aspar Team) a 0″505, al giapponese Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia) a 0″514 e allo spagnolo Héctor Garzó (Flexbox HP 40) a 0″553.

Da sottolineare la velocità, comunque, di Bezzecchi che soprattutto nei primi tre settori ha messo in mostra una grande velocità, perdendo qualcosa di troppo nel t-4. Una prestazione che ottimizzata avrebbe potuto proiettarlo in una posizione diversa da quella ottenuta in questo turno.

A completare il quadro dei qualificati alla Q2 ci sono Nicolò Bulega (Federal Oil Gresini Moto2) 11° a 0″572, il sorprendente Yari Montella (Lightech Speed Up) 12° a 0″590, l’iberico Augusto Fernandez 13° a 0″596, compagno di squadra di Lowes, e Fabio Di Giannantonio (Federal Oil Gresini Moto2) 14° a 0″598.

Per quanto concerne il resto della truppa italiana, 16° Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) a 0″642, 21° Tony Arbolino (Liqui Moly Intacat GP) a 0″800, 23° Lorenzo Dalla Porta (Italtran Racing Team) a 0″920, 24° Lorenzo Baldassarri (MV Agusta Forward Racing) a 1″126 e 26° Stefano Manzi (Flexbox HP40) a 1″564.

CLASSIFICA FP3 GP PORTOGALLO 2021 MOTO2

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’42.643 13 16 286.4

2 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’42.872 15 16 0.229 0.229 285.7

3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’42.939 18 19 0.296 0.067 286.4

4 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’42.997 16 17 0.354 0.058 288.0

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’43.040 5 15 0.397 0.043 295.0

6 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’43.100 18 19 0.457 0.060 286.4

7 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’43.142 12 14 0.499 0.042 288.7

8 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO 1’43.148 14 14 0.505 0.006 288.7

9 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’43.157 15 16 0.514 0.009 294.2

10 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’43.196 14 16 0.553 0.039 288.7

11 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’43.215 17 17 0.572 0.019 284.2

12 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1’43.233 12 16 0.590 0.018 289.5

13 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’43.239 16 16 0.596 0.006 288.7

14 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’43.241 15 15 0.598 0.002 284.9

15 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’43.255 17 17 0.612 0.014 287.2

16 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’43.285 18 21 0.642 0.030 284.9

17 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO 1’43.337 13 15 0.694 0.052 287.2

18 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’43.362 20 20 0.719 0.025 291.8

19 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’43.377 8 15 0.734 0.015 284.9

20 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’43.413 15 16 0.770 0.036 284.2

21 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’43.443 14 15 0.800 0.030 291.8

22 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1’43.465 12 13 0.822 0.022 288.0

23 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’43.563 15 16 0.920 0.098 287.2

24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’43.769 13 18 1.126 0.206 281.9

25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’43.771 13 16 1.128 0.002 288.7

26 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1’44.207 8 9 1.564 0.436 289.5

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1’44.416 5 14 1.773 0.209 287.2

28 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’44.439 17 18 1.796 0.023 286.4

29 77 Miquel PONS SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’45.516 7 13 2.873 1.077 281.9

30 89 Fraser ROGERS GBR NTS RW Racing GP NTS 1’46.447 16 16 3.804 0.931 281.9

Credit: MotoGP.com Press