Moto2, risultato warm up GP Portogallo 2021: Remy Gardner il migliore, Marco Bezzecchi 5°

L’australiano Remy Gardner vola nel warm up del GP del Portogallo, terza prova del Mondiale 2021 di Moto2. Sullo spettacolare e complicato tracciato di Portimao l’oceanico del Red Bull KTM Ajo ha realizzato il miglior crono di 1’42″447 a precedere di 0″132 lo spagnolo, compagno di squadra, Raul Fernandez e il poleman (leader del campionato) Sam Lowes di 0″177, in sella alla Kalex dell’Elf Marc VDS Racing Team.

Una prestazione convincente quella di Gardner, in vista della gara che prenderà il via alle ore 15.30 italiane. Il target dell’aussie sarà quello di contrastare Lowes e il suo incedere dominante in questa categoria.

Nella top-10 troviamo in quarta posizione l’altro spagnolo Aron Canet (Solunion Aspar Team) a 0″511 a precedere Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) a 0″559, l’iberico Augusto Fernandez (Elf Marc VDS Racing Team) a 0″592, il tedesco Marcel Schroetter (Liqui Moly Intact GP) a 0″798, l’americano Joe Roberts (Italtrans Racing) a 0″817, il thailandese Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) a 0″892 e lo spagnolo Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) a 0″936.

Bezzecchi, in quest’ottica, dimostra sempre di essere veloce, ma probabilmente gli manca ancora qualcosa per essere a livello di Lowes e di Gardner, favoriti per imporsi in questa tappa lusitana.

A completare il quadro in casa Italia, ci sono Nicolò Bulega (Team Gresini) 13° a 1″039, Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46) 15° a 1″078, Stefano Manzi (Flexbox HP40) 16° a 1″093, Lorenzo Baldassarri (MV Agusta Forward Racing) 20° a 1″230, Yari Montella (Lightech Speed Up) 21° a 1″267, Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing) 24° a 1″494, Tony Arbolino (Liqui Moly Intact GP) 25° a 1″525 e nessun tempo per Fabio Di Giannantonio che non ha potuto girare per un problema sulla Kalex della squadra di Gresini.

CLASSIFICA WARM UP GP PORTOGALLO 2021 MOTO2

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’42.447 9 12 288.7

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’42.579 10 11 0.132 0.132 291.1

3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’42.756 10 11 0.309 0.177 286.4

4 44 Aron CANET SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO 1’42.958 8 11 0.511 0.202 284.9

5 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’43.006 5 12 0.559 0.048 292.6

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’43.039 7 12 0.592 0.033 291.1

7 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’43.245 10 10 0.798 0.206 284.9

8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’43.264 6 12 0.817 0.019 287.2

9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’43.339 4 11 0.892 0.075 288.0

10 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’43.383 9 12 0.936 0.044 290.3

11 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’43.415 10 11 0.968 0.032 292.6

12 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1’43.486 7 12 1.039 0.071 291.8

13 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’43.486 8 11 1.039 291.1

14 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’43.492 12 12 1.045 0.006 284.2

15 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’43.525 6 12 1.078 0.033 289.5

16 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1’43.540 9 12 1.093 0.015 289.5

17 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’43.554 9 12 1.107 0.014 287.2

18 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’43.573 9 11 1.126 0.019 289.5

19 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’43.599 7 11 1.152 0.026 288.7

20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’43.677 10 12 1.230 0.078 280.5

21 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1’43.714 12 12 1.267 0.037 288.7

22 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’43.731 6 12 1.284 0.017 294.2

23 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO 1’43.748 11 11 1.301 0.017 287.2

24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’43.941 5 12 1.494 0.193 291.1

25 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’43.972 9 12 1.525 0.031 291.8

26 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’44.216 10 10 1.769 0.244 290.3

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1’45.326 4 11 2.879 1.110 285.7

28 77 Miquel PONS SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’46.136 4 12 3.689 0.810 281.9

29 89 Fraser ROGERS GBR NTS RW Racing GP NTS 1’46.537 8 11 4.090 0.401 285.7

Credit: MotoGP.com Press