LIVE Magnesi-Bulana, Mondiale IBO superpiuma in DIRETTA: Lone Wolf trionfa per KO in 47 secondi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MAGNESI

Non ci rimane dunque che chiudere questa DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buonanotte, oltre che a risentirci con gli approfondimenti!

Ed ecco Michael Magnesi che alza le braccia: è ancora iridato!

Michael Magnesi, dunque, si laurea di nuovo Campione del Mondo IBO dei superpiuma, allungando a 19 la striscia di vittorie, da imbattuto, da professionista!

Una durata infinitesimale, esattamente 47 secondi, per questa difesa di Magnesi!

E MICHAEL MAGNESI VINCE PRATICAMENTE IN RAPIDITA’ IMMENSA PER KO! Combattimento interrotto, Bulana si trova quasi in condizioni di alzarsi all’8, ma ugualmente è determinata la fine!

DOPO QUARANTA SECONDI GANCIO DESTRO DI MAGNESI CHE MANDA AL TAPPETO BULANA!

23:59 SI COMINCIA! PRIMA RIPRESA!

23:58 Suonati i due inni, si sta svuotando il ring e tra pochissimo si andrà a iniziare!

23:56 Vengono ora suonati gli inni nazionali.

23:54 Quattro cinture sopra Magnesi, la maschera del lupo su di lui, un avversario davanti. Questo ciò che c’è sul ring, nell’ormai prossimità dell’inizio.

23:52 E dopo Bulana, arriva Magnesi sul ring di casa! La caccia alla difesa della cintura Mondiale IBO è prossima a cominciare!

23:50 Ed eccoli, i due pugili che stanno arrivando sul ring!

23:47 Tanta la carica di “Lone Wolf” verso questo combattimento che lo oppone a un uomo che è alla sua seconda volta sui 12 round, contro il 36° dei Campioni del Mondo italiani.

23:45 Ancora negli spogliatoi i due pugili, che tra poco vedremo salire sul ring di Zagarolo.

23:43 Quasi tutto pronto per il combattimento, ultime operazioni prima dell’inizio.

23:40 C’è ancora qualche istante di attesa.

23:35 Ancora cinque minuti allo spettacolo della grande boxe iridata. Questa volta, con un italiano a viverla da protagonista.

23:30 18 vittorie in carriera, quelle di Magnesi. 12, quelle di Bulana. Stanotte, uno dei due dovrà dire addio all’imbattibilità.

23:25 Siamo soltanto a un quarto d’ora dall’inizio, preceduto da un ricco sottoclou che ha visto diversi confronti di primo interesse svolgersi lungo l’arco della serata. Ma, tra poco, avremo l’evento principale.

23:20 Da Fondi a Zagarolo, da Kinigamazi a Bulana: il percorso di Magnesi è questo, un viaggio nelle sue terre d’elezione, di nascita e di crescita sia umana che pugilistica. Anche se quest’oggi, in ossequio alle norme attuali in maniera sanitaria, non ci sarà il suo pubblico a sostenerlo: si combatterà a porte chiuse.

23:15 Serata speciale, questa, per il pugilato italiano, con tutti gli occhi puntati sull’uomo che, in caso di successo, potrebbe giocarsi le sue chance d’America. Ma attenzione a non sottovalutare Bulana, pugile finora imbattuto e con una rapida scalata nel suo Sudafrica, al primo confronto fuori dai confini della sua patria e di caratura internazionale.

23:10 Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE del combattimento tra Michael Magnesi e Khanyile Bulana. A Zagarolo va in scena la difesa del titolo mondiale IBO dei pesi superpiuma da parte del nativo di Cave.

La presentazione – I numeri – La fight card – Khanyile Bulana

Buonasera (o buonanotte, se preferite) a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della difesa del titolo mondiale IBO dei pesi superpiuma da parte di Michael Magnesi. “Lone Wolf” sfida Khanyile Bulana, sudafricano che come lui è imbattuto, a Zagarolo.

Ormai si fa chiara l’attesa per il 36° portacolori della bandiera italiana a conquistare una cintura iridata, che nelle terre vicine a casa sua (è di Cave, ma vive a Palestrina) cerca di riconfermare quanto fatto lo scorso novembre contro lo svizzero-ruandese Patrick Kinigamazi, in quello che è stato finora il suo combattimento più importante.

C’è però un’altra prospettiva al di là di questo incontro, che però necessita di un risultato positivo. L’ha citata Davide Buccioni, promoter della BBT Boxing Team, che ha rammentato come Magnesi sia prossimo a mettersi in viaggio verso quell’America che potrebbe dargli prospettive migliori rispetto a un Mondiale IBO.

Parliamo, infatti, di una situazione in cui “Lone Wolf” sta cercando di scalare a grandi passi la strada che lo può portare a confrontarsi con i grandi nomi della categoria di peso, quasi tutti provenienti dagli Stati Uniti o dai Paesi latinoamericani. A 26 anni, in sostanza, è giunto il momento del cambio di passo.

Il combattimento tra Michael Magnesi e Khanyile Bulana si terrà oggi alle ore 23:40. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LiveMedia/Marco D’Alò / LivePhotoSport.it