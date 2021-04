Michael Magnesi si avvicina con numeri di un certo rilievo alla sfida che, venerdì, lo vedrà difendere il titolo mondiale dei pesi superpiuma per la sigla IBO. “Lone Wolf” sarà sul ring di Zagarolo contro il sudafricano Khanyle Bulana, che condivide con il pugile italiano la caratteristica di essere fino a questo momento imbattuto da professionista.

Magnesi entra infatti nel confronto sull’onda delle 18 vittorie in altrettanti combattimenti da pro, di cui 10 ottenuti per KO, compreso quello di Fondi contro lo svizzero-ruandese Patrick Kinigamazi. Di questi combattimenti, 15 si sono tenuti nell’area di Roma e dintorni, a testimoniare il forte legame che esiste con il suo territorio (Magnesi è di Cave, decisamente a est di Roma, e risiede tuttora a Palestrina, molto poco lontano: la zona di Zagarolo è all’incirca sempre quella).

Con la vittoria su Kinigamazi, “Lone Wolf” è diventato il 36° pugile italiano Campione del Mondo, in una lista partita da lontano, da Primo Carnera, e che fino allo scorso 27 novembre si fermava a Giovanni De Carolis. In mezzo i nomi di Sandro Mazzinghi, Nino Benvenuti, Alessandro Duran, Giovanni Parisi e Michele Piccirillo tra gli altri.

L’interesse per Magnesi si è rivelato tale che, dopo 12 anni, il pugilato ritorna dalla porta principale sui canali Rai, dal momento che sarà Rai2 a garantire la copertura televisiva del combattimento. L’ultimo a guadagnare la copertura delle reti generaliste nazionali era stato Daniele Petrucci in una delle tradizionali riunioni del PalaTiziano di Roma, oggi chiuso e del quale non si vedono tempi di riapertura prossimi, al netto di tante parole al vento.

Considerando anche gli esordi, è la quinta volta che il pugile laziale combatte contro un imbattuto. Prima di Bulana, c’erano stati l’uomo con cui ha esordito, Carmelo Palermo, Valerio Mazzulla, Riccardo Battisti e il serbo Zeljko Kovacevic. Si tratta della seconda volta in cui incrocia i guantoni con un imbattuto non italiano.

Prima della sfida che vedremo venerdì, sono state sei quelle con in palio un titolo che hanno visto Magnesi protagonista: le due per il titolo tricolore nel 2018 e tutte quelle per i titoli oltreconfine: il Mediterraneo IBF, l’Internazionale Silver WBC, l’Internazionale IBO e poi il Mondiale IBO. Quest’ultima cintura costituirà il primo atto di difesa dai tempi di quella italiana, dal momento che sul fronte internazionale aveva sempre fatto ogni volta un passo in più.

