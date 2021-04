Boxe: Michael Magnesi, domani la difesa del Mondiale IBO dei superpiuma contro Khanyile Bulana

Sarà Zagarolo a ospitare, nella tarda serata di domani, la sfida che vale la difesa del titolo mondiale IBO dei pesi superpiuma che oppone Michael “Lone Wolf” Magnesi, che è proprio della zona, essendo nativo di Cave e residente a Palestrina, e il sudafricano Khanyile “Man Dee” Bulana, campione continentale IBF.

Dopo il successo dello scorso novembre contro lo svizzero-ruandese Patrick Kinigamazi, per Magnesi una nuova sfida nel percorso che, a livello teorico, dovrebbe portarlo verso nuove esperienze negli Stati Uniti. Ad affermarlo è stato Davide Buccioni, promoter della BBT Boxing Team, che nella conferenza stampa di presentazione ha affermato: “Una fight card esclusiva e di grande valore. Sono sicuro che ripagherà ogni sforzo organizzativo e, come già anticipato, segnerà l’inizio di una nuova avventura professionale in America che vedrà protagonista il nostro Michael“.

Il 36° Campione del Mondo italiano si mette sulla strada che porta a sigle più importanti dell’IBO, che nel pugilato è la quinta, dietro alle quattro più celebri e che significano l’ingresso in un discorso pugilistico che porta alla gloria anche molto oltre i confini nazionali. Magnesi dichiara: “Sono pronto a salire sul ring per difendere la mia cintura di Campione del Mondo e dimostrare che si vince in team“.

Fight card di livello, si è raccontato, anche per una serata che torna su Rai2 dopo 12 anni dall’ultima boxe finita sui canali generalisti in modo diverso dalle Olimpiadi: da segnalare in particolare la sfida che oppone il welter Pietro Rossetti all’ungherese Oszkar Fiko.

