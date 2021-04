CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

01.14 Risultati sessione 5:

Cina-RCF 6-10

Norvegia-Corea 9-2

Germania-USA 5-7

Italia-Svezia 6-7

Classifica:

P Paese G V P

1 Canada 3 3 0

1 Norway 3 3 0

1 RCF 3 3 0

4 Switzerland 2 2 0

5 Italy 3 2 1

5 Scotland 3 2 1

5 Sweden 3 2 1

5 United States 3 2 1

9 Japan 2 1 1

10 China 3 0 3

10 Denmark 3 0 3

10 Germany 3 0 3

10 Korea 3 0 3

10 Netherlands 3 0 3

01.13 Fine extra-end. Italia-Svezia 6-7.

01.12 L’ultima stone della Svezia rischia di restare corta, ma per una questione di pochissimi centimetri la vittoria va agli scandinavi.

01.10 Retornaz entra in casa, ma Edin con un tiro abbastanza semplice dovrebbe trovare la vittoria.

01.08 La Svezia la sposta. Time out Italia.

01.06 Retornaz piazza una guardia a difesa della casa.

01.04 Prova la stessa tattica l’Italia e la Svezia sbaglia! Ora è tutto nelle mani di Retornaz ed Edin!

01.03 Mosaner prova ad entrare e nascondersi, ma il take out svedese è facile.

01.02 Scappa via così la prima metà dell’extra end. La Svezia sia avvicina alla vittoria.

01.00 La Svezia si sta limitando a spostare le stone italiane in questo avi di extra end.

00.55 Fine decimo end. Italia-Svezia 6-6. Si va all’extra end!

00.54 Fantastico take out di Retornaz! Si va all’extra end!

00.53 Edin non sbaglia e con l’ultima stone Retornaz deve fare un miracolo.

00.52 Non un’ottima esecuzione per Retornaz. Edin può chiudere la partita.

00.51 Edin piazza un’atra ottima stone vicina al bottone. Sono 4 le stone svedesi vicino al bottone. Time out Italia.

00.50 Lunga anche la stone di Mosaner. Sarà Retornaz a provare a portare la contesa all’extra end.

00.48 Brutto errore di Arman, Wranaa ne approfitta e a a mettere una guardia per le tre stone svedesi vicine al bottone.

00.46 Sundgren centra il bottone con la sua stone.

00.45 Le prime stone non avvicinano neppure la casa.

00.40 Fine nono end. Italia-Svezia 5-6.

00.39 La Svezia deve accontentarsi di avvicinare il bottone e marcare un punto.

00.38 Edin non trova il doppio take out ed il punto resta italiano.

00.37 Fantastico doppio di Retornaz ed ora Edin è in difficoltà con due stone italiane nella casa molto lontane tra loro.

00.30 Fine ottavo end. Italia-Svezia 5-5.

00.29 Retornaz marca due punti e l’Italia si riporta in parità!

00.27 Errore di Edin, che va lungo con la sua stone, Retornaz ne deve approfittare con l’ultima stone dell’end!

00.25 Eriksson preferisce liberare il bottone con un take out, Mosaner prova a mettere la stone italiana dietro la guardia.

00.22 Mosaner prova ad avvicinarsi al bottone ma si appoggia soltanto alla stone svedese.

00.20 Il take out di Eriksson complica i piani dell’Italia. Due punti svedesi a metà end.

00.15 Sundgren entra subito nella casa e poi protegge con una guardia. Vediamo cosa proverà l’Italia.

00.10 Fine settimo end. Italia-Svezia 3-5.

00.09 Limita i danni l’Italia, ma la Svezia marca due punti e fugge via.

00.08 Non una bella esecuzione per Retornaz. Edin potrebbe piazzare tre punti in questo end.

00.01 La stone che indirizza il settimo end potrebbe essere quella di Wranaa, che con un doppio libera la casa dalle stone italiane e lascia il punto svedese con una guardia.

23.55 Fine sesto end. Italia-Svezia 3-3.

23.54 Take out vincente di Retornaz! L’Italia sbroglia una situazione complicata e si riporta in parità!

23.53 Tre punti svedesi ed ultima stone dell’end per Retornaz.

23.50 Edin si avvicina al bottone con un’altra stone, al momento ci sono due punti svedesi. Momento delicato per Retornaz.

23.49 Lunga la stone di Mosaner, brutto errore. Il punto resta svedese.

23.45 Anche nel sesto end la strategia svedese è la medesima: tenere meno stone italiane nella casa.

23.35 Fine quinto end. Italia-Svezia 2-3.

23.34 Retornaz preferisce tenere il pallino del gioco e provare ad ottenere di più dopo la pausa di metà sessione.

23.29 Non cambia il canovaccio, facile pensare che si arriverà rapidamente a fine end con un nulla di fatto.

23.25 Gli svedesi puntano a tenere sgombra la casa in questa prima metà del quinto end.

23.20 Fine quarto end. Italia-Svezia 2-3.

23.19 Edin non si fa pregare, toglie il punto all’Italia e ne segna tre per la Svezia.

23.19 Brutto errore di Retornaz, che libera la casa dalle stone italiane e presta il fianco ad Edin.

23.17 Trova il take out Edin, ora Retornaz dovrà proteggere nuovamente il punto azzurro.

23.13 Buon colpo di Retornaz, che toglie una stone svedese dalla casa e prova a proteggere il punto. Tocca ad Edin.

23.11 il gioco si sta rendendo molto complesso anche per gli svedesi. Non va a buon fine la promozione di Eriksson e così a quattro stone dal termine del quarto end il punto è ancora degli azzurri.

23.05 Mosaner va bloccare ulteriormente la casa. End molto complicato da dirimere da ambo le parti.

23.03 Arman blocca il gioco svedese andando a freezare ancora.

23.02 Il canovaccio dell’end è questo: Arman si poggia alla svedese e Wranaa va a baciare la stone italiana: casa intasatissima, e non siamo ancora a metà end.

23.01 Prova a freezare Sundgren, che piazza la stone sul bottone incollata a quella italiana.

23.00 Ottima la prima stone di Giovanella, che poi piazza la guardia.

22.55 Fine terzo end. Italia-Svezia 2-0.

22.54 Così è: Edin sceglie di tenere la mano e tentare di portare a casa qualcosa di più nel quarto end.

22.53 Retornaz con un’abile promozione spazza via la stone svedese. Probabile che l’end si concluda con un nulla di fatto.

22.52 Eriksson riesce a raddrizzare la situazione e salvare l’end per gli svedesi.

22.50 Gran colpo di Mosaner con promozione che elimina la stone svedese e ne mette due italiane nella casa!

22.45 Fine secondo end. Italia-Svezia 2-0.

22.30 Fine primo end. Italia-Svezia 1-0.

22.29 Retornaz si riscatta con un ottimo take out che manda in crisi Edin, il quale non riesce nel doppio take out e gli azzurri marcano il primo punto della contesa rubando la mano al termine del primo end!

22.26 Non riesce alla perfezione il primo tiro di Retornaz, stone un po’ corta.

22.24 Arman non trova il teake out a sua volta e quindi Mosaner entra nella casa. Eriksson manca il tentativo di take out.

22.18 Il primo take out è dello svedese Wranaa.

22.16 La stone di Arman è la prima ad entrare nella casa.

22.15 Le prime quattro stone dell’end sono tutte messe a protezione della casa.

22.10 Saranno gli svedesi ad avere l’ultima stone nel primo end.

22.05 Sta per iniziare Italia-Svezia.

21.55 Questa la classifica dopo 4 sessioni di gioco.

1 Canada 3 3 0

2 Italy 2 2 0

2 Norway 2 2 0

2 RCF 2 2 0

2 Switzerland 2 2 0

6 Scotland 3 2 1

7 Japan 2 1 1

7 Sweden 2 1 1

7 United States 2 1 1

10 China 2 0 2

10 Germany 2 0 2

10 Korea 2 0 2

13 Denmark 3 0 3

13 Netherlands 3 0 3

21.45 Ora si inizia a fare tremendamente sul serio perché il nostro quartetto è atteso dalla sfida più difficile del round robin, ovvero quella alla fortissima Svezia. Il fuoriclasse Niklas Edin e compagni hanno vinto gli ultimi due titoli iridati e si sono presentati all’appuntamento da grandi favoriti della vigilia. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella faranno di tutto per tenere testa ai maestri scandinavi, reduci dai big match contro la Svizzera e gli USA.

21.35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, match valido per i Mondiali 2021 di curling maschile. Gli azzurri tornano sul ghiaccio di Calgary (Canada) dopo aver affrontato Corea del Sud e Cina. L’esordio contro le formazioni asiatiche non ha intimorito la nostra Nazionale, che ha ben figurato e ha ben incominciato la propria avventura in questa rassegna iridata, dove si assegnano i primi sei pass per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

