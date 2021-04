LIVE Italia-Bielorussia pallamano in DIRETTA: in palio gli Europei, una partita per cambiare la storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione di Italia-Bielorussia

Buon pomeriggio amici di OA Sport, e benvenuti in questa nuova DIRETTA Live testuale, che per l’occasione ci porterà al Centro Tecnico Federale di Chieti, per la sfida tra Italia e Bielorussia, valida per la quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei di pallamano 2022.

Una partita cruciale per gli azzurri, che facendo punti rientrerebbero tra le migliori terze, con buone possibilità di passare il turno e partecipare alla fase finale, la prima dal 1998, quando il Bel Paese ospitò la manifestazione, sconfiggendo la Svezia futura campione.

Gli azzurri non arrivano certamente nel migliore dei modi, dovendo fare a meno del capitano Andrea Parisini e di Pablo Marrochi, entrambi infortunati, con Giacomo Savini ancora non al meglio della condizione, mentre gli ospiti non avranno dalla loro il terzino Uladzislau Kulesh, neo-papà.

Fischio d’inizio alle ore 19.00, buon divertimento con la nostra Diretta Live di Italia-Bielorussia!

Foto: FIGH