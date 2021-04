Il grande momento è arrivato, e la Nazionale italiana di pallamano maschile arriva finalmente al grande appuntamento della sua storia recente, affrontando nella giornata di domani la Bielorussia in una sfida cruciale nelle qualificazioni agli Europei 2022, che in caso di vittoria porterebbe gli azzurri ad un passo dalla rassegna continentale.

L’Italia non arriva certamente nel migliore dei modi, avendo perso per infortunio il capitano Andrea Parisini e il centrale Pablo Marrochi, vero punto di forza nella gara d’andata, mentre anche Giacomo Savini non gode di una buona forma fisica, a causa di alcuni acciacchi rimediati nell’ultima sfida di Liga Asobal.

D’altro canto, anche la Bielorussia non sarà al completo, poichè tra i convocati non figura il nome di Uladzislau Kulesh, neo-papà, con il pivot Artsem Karalek chiamato a fare voce grossa sulla linea dei sei metri. Cambi anche tra i pali, dove saranno presenti altri portieri rispetto a quelli della sfida di Minsk, con il bomber Nikita Vailupov che proverà a confermarsi tra i migliori marcatori del torneo.

Fischio d’inizio alle ore 19, in diretta televisiva su Sky Sport, ma anche in streaming su Sky Go e NOW, con la possibilità di seguire il match anche in chiaro, sulla pagina Facebook FIGH – Federazione Italiana Giuoco Handball, mentre non mancherà la DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: FIGH